घर-घर पहुंच रही मिशन शक्ति टीम: अमरोहा में महिलाओं को सुरक्षा के प्रति किया जा रहा जागरूक

इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं पहले की तुलना में अधिक जागरूक और आत्मविश्वासी नजर आ रही हैं। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें यह समझ में आ रहा है कि किसी भी समस्या या खतरे की स्थिति में वे अकेली नहीं हैं और तुरंत मदद प्राप्त कर सकती हैं। इससे समाज में सुरक्षा का माहौल मजबूत हो रहा है और महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति सजगता लगातार बढ़ रही है।