खेतों से गायब हो रहे थे स्टार्टर और सोलर प्लेट, अमरोहा पुलिस के बिछाए जाल में फंसा शातिर बदमाश

अमरोहा पुलिस के बिछाए जाल में फंसा शातिर बदमाश..
Theft Arrest Amroha: अमरोहा जिले के थाना नौगांवा सादात पुलिस ने चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया एक स्टार्टर, दो सोलर प्लेट और 5000 रुपये नगद बरामद किए हैं।
पूरे मामले की शुरुआत 1 मई 2026 को हुई, जब ग्राम रजाकपुर निवासी अमित कुमार ने अपने खेत से स्टार्टर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में थाना नौगांवा सादात में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की और संदिग्धों पर नजर रखी।
2 मई 2026 की सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस टीम ने धनौरा बाईपास से खेतापुर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान आम के बाग के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसकी पहचान आमिर पुत्र तौफीक के रूप में हुई, जो अमरोहा नगर क्षेत्र का निवासी है। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी का सामान और नकदी बरामद हुई।
गहन पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह अपने साथी मोहसिन उर्फ बिजू के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। करीब 10 महीने पहले दोनों ने हसनपुर कचिया क्षेत्र में दो ट्यूबवेल से तार और स्टार्टर चोरी कर उन्हें कबाड़ियों को बेच दिया था। उस चोरी से मिले 15,000 रुपये दोनों ने आपस में बांट लिए थे, जिसमें से बचे 5000 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं।
आरोपी ने पुलिस को अपने फरार साथी मोहसिन उर्फ बिजू के बारे में भी जानकारी दी है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि वह और उसका साथी आर्थिक लाभ के लिए चोरी करते थे। खेतों में लगे स्टार्टर और सोलर प्लेट जैसे उपकरण उनके आसान निशाने होते थे, जिन्हें बेचकर वे पैसा कमाते थे और मौज-मस्ती में खर्च कर देते थे।
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी आमिर के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ थाना नौगांवा सादात और अमरोहा देहात में विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति साफ झलकती है।
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ देखने को मिल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
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