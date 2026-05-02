खेतों से गायब हो रहे थे स्टार्टर और सोलर प्लेट, अमरोहा पुलिस के बिछाए जाल में फंसा शातिर बदमाश

गहन पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह अपने साथी मोहसिन उर्फ बिजू के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। करीब 10 महीने पहले दोनों ने हसनपुर कचिया क्षेत्र में दो ट्यूबवेल से तार और स्टार्टर चोरी कर उन्हें कबाड़ियों को बेच दिया था। उस चोरी से मिले 15,000 रुपये दोनों ने आपस में बांट लिए थे, जिसमें से बचे 5000 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं।