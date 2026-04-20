20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा में पुलिस और गौतस्करों के बीच भिड़ंत, एक के पैर में धंसी गोली, सिपाही भी जख्मी

Amroha News: यूपी के अमरोहा में पुलिस और गौतस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Apr 20, 2026

अमरोहा में पुलिस और गौतस्करों के बीच भिड़ंत | Image - FB/@AmrohaPolice

Cow Smuggler Encounter Amroha: अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस और गौतस्करों के बीच आमना-सामना हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और जंगल की ओर कूच किया। इस दौरान हालात अचानक बिगड़ गए और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। मुठभेड़ में एक गौतस्कर घायल हो गया, जबकि एक सिपाही भी जख्मी हो गया। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

जंगल में चल रही थी गौकशी की तैयारी

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव तबई के जंगल में कुछ संदिग्ध लोग गौकशी की योजना बना रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी जितेंद्र बालियान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि कुछ लोग दो बैलों के साथ मौजूद थे और गौकशी की तैयारी में जुटे हुए थे। पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए रणनीति बनाई और इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी।

घेराबंदी होते ही बदमाशों ने की फायरिंग

जैसे ही पुलिस टीम ने आरोपियों को घेरना शुरू किया, गौतस्करों को इसकी भनक लग गई। खुद को घिरता देख उन्होंने बिना देर किए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली थाना प्रभारी जितेंद्र बालियान की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे वह बाल-बाल बच गए। हालांकि, एक अन्य गोली सिपाही दिलशाद के हाथ को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गए।

जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक गौतस्कर बिलाल पुत्र मेहजाद के पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा, पुलिस ने उसी गांव के एक अन्य आरोपी मेहजाद को भी दबोच लिया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ आरोपी फरार

मुठभेड़ के दौरान कुछ अन्य आरोपी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

घायलों का इलाज जारी, जांच तेज

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल गौतस्कर और सिपाही दोनों को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 09:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में पुलिस और गौतस्करों के बीच भिड़ंत, एक के पैर में धंसी गोली, सिपाही भी जख्मी

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा पुलिस का बड़ा अभियान: मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेल्मेट और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

amroha traffic police challan campaign 613 action
अमरोहा

अमरोहा कोर्ट का बड़ा एक्शन: साढ़े तीन साल की बच्ची के रेपिस्ट को 60 दिन में उम्रकैद, 70 हजार का लगाया जुर्माना

amroha rape case life imprisonment 60 days
अमरोहा

नोएडा मजदूर प्रदर्शन के बाद अमरोहा में सुरक्षा का कड़ा घेरा, हर फैक्ट्री पर पुलिस का पहरा

amroha high alert after noida labour protest
अमरोहा

अमरोहा में टीबी का बढ़ता खतरा: 282 गांव हाईरिस्क पर, घर-घर जांच के लिए लगाए जाएंगे विशेष कैंप

amroha tb high risk villages screening camps
अमरोहा

अमरोहा में बीच सड़क पर धू-धूकर जली खड़ी कार, मची अफरा-तफरी, धुएं के गुबार और आसमान छूती लपटें

amroha car fire kalyanpura road incident
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.