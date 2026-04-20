अमरोहा में पुलिस और गौतस्करों के बीच भिड़ंत, एक के पैर में धंसी गोली, सिपाही भी जख्मी

अमरोहा में पुलिस और गौतस्करों के बीच भिड़ंत | Image - FB/@AmrohaPolice
Cow Smuggler Encounter Amroha: अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस और गौतस्करों के बीच आमना-सामना हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और जंगल की ओर कूच किया। इस दौरान हालात अचानक बिगड़ गए और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। मुठभेड़ में एक गौतस्कर घायल हो गया, जबकि एक सिपाही भी जख्मी हो गया। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव तबई के जंगल में कुछ संदिग्ध लोग गौकशी की योजना बना रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी जितेंद्र बालियान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि कुछ लोग दो बैलों के साथ मौजूद थे और गौकशी की तैयारी में जुटे हुए थे। पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए रणनीति बनाई और इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी।
जैसे ही पुलिस टीम ने आरोपियों को घेरना शुरू किया, गौतस्करों को इसकी भनक लग गई। खुद को घिरता देख उन्होंने बिना देर किए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली थाना प्रभारी जितेंद्र बालियान की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे वह बाल-बाल बच गए। हालांकि, एक अन्य गोली सिपाही दिलशाद के हाथ को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गए।
पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक गौतस्कर बिलाल पुत्र मेहजाद के पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा, पुलिस ने उसी गांव के एक अन्य आरोपी मेहजाद को भी दबोच लिया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मुठभेड़ के दौरान कुछ अन्य आरोपी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल गौतस्कर और सिपाही दोनों को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है।
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