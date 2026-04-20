अमरोहा में पुलिस और गौतस्करों के बीच भिड़ंत, एक के पैर में धंसी गोली, सिपाही भी जख्मी

Cow Smuggler Encounter Amroha: अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस और गौतस्करों के बीच आमना-सामना हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और जंगल की ओर कूच किया। इस दौरान हालात अचानक बिगड़ गए और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। मुठभेड़ में एक गौतस्कर घायल हो गया, जबकि एक सिपाही भी जख्मी हो गया। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।