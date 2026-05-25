अमरोहा में गरजे ब्रजेश पाठक: बोले- खाली प्लॉट हमारा वाली सपा का खेल खत्म, अब यूपी में कानून का राज

SP Game Over Brajesh Pathak Statement: अमरोहा जिले में उस समय प्रशासनिक हलचल देखने को मिली जब प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक गजरौला पहुंचे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना और अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई तथा दवाओं की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जाए।