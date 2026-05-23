अमरोहा में खेत की मेढ़ को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला, जमकर मचा बवाल

अमरोहा में खेत की मेढ़ को लेकर खूनी संघर्ष
Amroha Crime: अमरोहा जिले के थाना नौगावां सादात क्षेत्र के गांव आलमपुर कैंच में खेत की मेढ़ तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया, जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला करने के आरोप लगाए। घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खेत की मेढ़ को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद होता रहा है, लेकिन इस बार मामला हिंसा तक पहुंच गया।
मामले की सूचना मिलने के बाद थाना नौगावां सादात पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के अनुसार, मेढ़ तोड़ने को लेकर हुए विवाद के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी है।
पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। वहीं वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बाकी लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस सतर्क है और इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही है।
घटना के बाद गांव आलमपुर कैंच में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खेत के विवाद को लेकर अचानक हुई हिंसा से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे।
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