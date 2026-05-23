अमरोहा में खेत की मेढ़ को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला, जमकर मचा बवाल

Amroha Crime: अमरोहा जिले के थाना नौगावां सादात क्षेत्र के गांव आलमपुर कैंच में खेत की मेढ़ तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया, जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला करने के आरोप लगाए। घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई।