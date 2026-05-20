अमरोहा हाईवे पर मौत का तांडव: अज्ञात वाहन की टक्कर से बुझ गए चार घरों के चिराग, वैगन-R के उड़े परखच्चे

Amroha Accident: अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। खियालीपुर ढाल के पास तेज रफ्तार से जा रही एक वेगनर कार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और घटनास्थल पर चीख-पुकार का माहौल बन गया।