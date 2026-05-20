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अमरोहा

अमरोहा हाईवे पर मौत का तांडव: अज्ञात वाहन की टक्कर से बुझ गए चार घरों के चिराग, वैगन-R के उड़े परखच्चे

Amroha News: यूपी के अमरोहा में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने वेगनर कार को टक्कर मार दी, जिसमें चार लोगों की मौके पर मौत हो गई।

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अमरोहा

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Mohd Danish

May 20, 2026

amroha nh9 wagonr accident four dead

अमरोहा हाईवे पर मौत का तांडव

Amroha Accident: अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। खियालीपुर ढाल के पास तेज रफ्तार से जा रही एक वेगनर कार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और घटनास्थल पर चीख-पुकार का माहौल बन गया।

कार के उड़ गए परखच्चे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय टक्कर की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। दुर्घटना के बाद वेगनर कार सड़क किनारे बुरी तरह मुड़ी हुई हालत में दिखाई दी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन चार लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

पश्चिम बंगाल और बरेली के रहने वाले थे मृतक

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतकों में तीन लोग पश्चिम बंगाल के निवासी थे, जबकि एक युवक उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का रहने वाला था। हादसे में घायल हुए दो अन्य लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया में जुटी रही।

हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम

दुर्घटना के बाद दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। हाईवे पर लंबा जाम लग गया और कई किलोमीटर तक वाहन रेंगते नजर आए। सूचना मिलते ही गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य कराया गया।

अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हादसे को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके।

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Published on:

20 May 2026 11:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा हाईवे पर मौत का तांडव: अज्ञात वाहन की टक्कर से बुझ गए चार घरों के चिराग, वैगन-R के उड़े परखच्चे

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