दिल्ली-बरेली हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना, 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

कोतवाली गजरौला क्षेत्र अंतर्गत खियालीपुर ढाल (ब्रजघाट के पास) पर यह दुर्घटना हुई। मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जा रही वैगन आर कार तेज रफ्तार में आगे चल रहे किसी वाहन से टकरा गई। तेज गति के कारण कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद दूसरे वाहन का चालक मौके से फरार हो गया।