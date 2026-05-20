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अमरोहा

दिल्ली-बरेली हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना, 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

Amroha Road Accident : उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दिल्ली-बरेली हाईवे (NH-9) पर भीषण सड़क हादसा। गजरौला के पास कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल।

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अमरोहा

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Avaneesh Kumar Mishra

May 20, 2026

अमरोहा में हादसा।

अमरोहा हादसे में 4 लोगों की मौत, PC- Patrika

अमरोहा : उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH-9) पर बुधवार तड़के करीब 4 बजे भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों में तीन व्यक्ति पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, जबकि एक व्यक्ति बरेली (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला बताया गया है। सभी चारों लोग एक मारुति वैगन आर कार में सवार थे।

हादसा कहां और कैसे हुआ?

कोतवाली गजरौला क्षेत्र अंतर्गत खियालीपुर ढाल (ब्रजघाट के पास) पर यह दुर्घटना हुई। मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जा रही वैगन आर कार तेज रफ्तार में आगे चल रहे किसी वाहन से टकरा गई। तेज गति के कारण कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद दूसरे वाहन का चालक मौके से फरार हो गया।

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, चालक सलमान को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ माना जा रहा है। सलमान की बांह पर ‘फरमान’ नाम का टैटू भी बना हुआ है।

पुलिस की कार्रवाई

मौके पर पहुंची गजरौला पुलिस ने घायलों को तुरंत निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार वाहन की तलाश की जा रही है।

यह दुर्घटना दिल्ली-बरेली हाईवे के संवेदनशील हिस्से पर हुई है, जहां पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। तेज रफ्तार और थकान के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन से सख्ती बरतने की मांग की जा रही है।

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Published on:

20 May 2026 09:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / दिल्ली-बरेली हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना, 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

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