ई-रिक्शा चोर गैंग का पर्दाफाश, 1.10 लाख का माल जब्त: अमरोहा पुलिस के हत्थे चढ़े दो चोर

इस पूरे मामले में अमरोहा नगर पुलिस टीम की सतर्कता और तेजी से की गई कार्रवाई अहम रही, जिसके चलते कुछ ही समय में चोरी की घटना का खुलासा हो सका। अधिकारियों ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की तत्परता से न केवल मामलों का जल्द खुलासा होता है, बल्कि जनता का पुलिस पर विश्वास भी मजबूत होता है।