अमरोहा में शराब के ठेके पर बवाल: पैसों के विवाद में सेल्समैन और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट, चले ईंट-पत्थर

Liquor Shop Fight Amroha:अमरोहा जिले के थाना मंडी धनौरा क्षेत्र में स्थित लाडनपुर चौराहे के शराब ठेके पर मामूली पैसों के लेन-देन को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। शराब खरीदने पहुंचे ग्राहक और ठेके पर मौजूद सेल्समैन के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते गाली-गलौच, धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों ओर से ईंट-पत्थर तक चलने लगे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया।