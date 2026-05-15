अमरोहा में शराब के ठेके पर बवाल: पैसों के विवाद में सेल्समैन और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट, चले ईंट-पत्थर

दोनों आरोपी गिरफ्तार | AI Generated Image
Liquor Shop Fight Amroha:अमरोहा जिले के थाना मंडी धनौरा क्षेत्र में स्थित लाडनपुर चौराहे के शराब ठेके पर मामूली पैसों के लेन-देन को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। शराब खरीदने पहुंचे ग्राहक और ठेके पर मौजूद सेल्समैन के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते गाली-गलौच, धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों ओर से ईंट-पत्थर तक चलने लगे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया।
अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में जिलेभर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना मंडी धनौरा पुलिस ने शराब के ठेके पर हुए विवाद को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने घटना में शामिल दोनों पक्षों के आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है।
पुलिस के अनुसार, शराब ठेके पर कार्यरत सेल्समैन सोमदत्त शर्मा निवासी मोहउद्दीनपुर ने आरोप लगाया कि ग्राहक पक्ष द्वारा उसके साथ अभद्रता, मारपीट और पथराव किया गया। उसकी तहरीर के आधार पर थाना मंडी धनौरा में मुकदमा संख्या 153/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर जांच शुरू की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विवाद के दौरान जान से मारने की धमकी और हिंसक व्यवहार भी किया गया।
वहीं दूसरी ओर ग्राहक पक्ष से पंकज उर्फ जयविन्द्र निवासी शब्दलपुर खुर्द, थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने भी पुलिस को तहरीर देकर सेल्समैन और उसके साथियों पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पंकज की शिकायत के आधार पर थाना मंडी धनौरा में मुकदमा संख्या 152/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
थाना मंडी धनौरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से आरोपी सोमदत्त शर्मा और पंकज उर्फ जयविन्द्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है तथा कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है।
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