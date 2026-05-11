अमरोहा स्टेशन पर मौत को मात: अवध-आसाम एक्सप्रेस के नीचे आया युवक, पहियों के बीच से जिंदा निकला

अमरोहा स्टेशन पर मौत को मात | AI Generated Image
Train Accident Amroha: अमरोहा रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक युवक चलती अवध-आसाम एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आ गया। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मौजूद यात्रियों की चीख-पुकार और अचानक मचे शोर से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। हालांकि, कुछ ही मिनटों बाद जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया। युवक पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया और लोगों ने राहत की सांस ली।
जानकारी के अनुसार दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही 15910 अवध-आसाम एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब चार घंटे की देरी से अमरोहा रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन दोपहर लगभग 1:55 बजे प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आई। निर्धारित दो मिनट के ठहराव के बाद जैसे ही ट्रेन मुरादाबाद की ओर रवाना होने लगी, उसी दौरान अचानक प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने जोर-जोर से रोको-रोको चिल्लाना शुरू कर दिया।
अचानक शोर सुनकर ट्रेन चालक ने बिना देर किए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ट्रेन रुकते ही यात्रियों और रेल कर्मचारियों की नजर बोगी नंबर एस-3 और एस-4 के बीच ट्रैक पर पड़े एक युवक पर पड़ी। युवक ट्रेन के पहियों के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर लोगों की सांसें थम गईं और सभी को किसी बड़े हादसे की आशंका होने लगी।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद जीआरपी और आरपीएफ के जवान तुरंत सक्रिय हो गए। जवानों ने बिना समय गंवाए युवक को सावधानीपूर्वक ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि युवक को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद लोगों ने जवानों की तत्परता और सूझबूझ की जमकर सराहना की।
पूरी ट्रेन ऊपर से गुजर जाने के बावजूद युवक का सुरक्षित बच जाना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। स्टेशन पर मौजूद कई यात्रियों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और इसे बेहद असाधारण बताया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा था कि युवक की जान बचना संभव नहीं होगा, लेकिन वह सुरक्षित निकल आया।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बाहर निकाला गया युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा था। उससे पूछताछ की कोशिश की गई, लेकिन वह सामान्य तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा था।
घटना के बाद आरपीएफ और रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि युवक ट्रेन के नीचे कैसे पहुंचा। साथ ही स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सतर्कता को लेकर भी समीक्षा की जा रही है।
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