अमरोहा स्टेशन पर मौत को मात: अवध-आसाम एक्सप्रेस के नीचे आया युवक, पहियों के बीच से जिंदा निकला

Train Accident Amroha: अमरोहा रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक युवक चलती अवध-आसाम एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आ गया। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मौजूद यात्रियों की चीख-पुकार और अचानक मचे शोर से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। हालांकि, कुछ ही मिनटों बाद जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया। युवक पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया और लोगों ने राहत की सांस ली।