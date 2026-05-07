अमरोहा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर: कोर्ट परिसर में स्वाट, डॉग स्क्वायड और फायर टीम ने दिखाया दम

ड्रिल के दौरान डॉग स्क्वायड की टीम ने संदिग्ध वस्तु की गहन जांच की। प्रशिक्षित डॉग यूनिट ने सुरक्षा जांच के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मौजूद लोग भी सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को समझ सके। इसके बाद बम निष्क्रियकरण प्रक्रिया का डेमो प्रस्तुत किया गया, जिसमें विशेषज्ञ टीम ने यह बताया कि किसी विस्फोटक सामग्री की स्थिति में किस प्रकार सावधानीपूर्वक कार्रवाई की जाती है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य लोगों को यह भरोसा दिलाना था कि आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं।