7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर: कोर्ट परिसर में स्वाट, डॉग स्क्वायड और फायर टीम ने दिखाया दम

Amroha News: यूपी के अमरोहा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

May 07, 2026

amroha court security mock drill

अमरोहा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर..

Amroha Police Mock Drill: राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को अमरोहा न्यायालय परिसर में व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस विशेष अभ्यास का मकसद आम लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्क रहने और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली से अवगत कराना था। मॉक ड्रिल के दौरान पूरे न्यायालय परिसर में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता देखने को मिली और सुरक्षा मानकों को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई।

संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना से मचा हड़कंप

मॉक ड्रिल की शुरुआत न्यायालय परिसर में संदिग्ध वस्तु मिलने की काल्पनिक सूचना से की गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गईं। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर लोगों की आवाजाही रोकी गई और सुरक्षा मानकों के अनुसार तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान स्वाट टीम और एएस चेक टीम ने रणनीतिक तरीके से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और संभावित खतरे को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।

डॉग स्क्वायड और बम निष्क्रियकरण टीम ने दिखाया कौशल

ड्रिल के दौरान डॉग स्क्वायड की टीम ने संदिग्ध वस्तु की गहन जांच की। प्रशिक्षित डॉग यूनिट ने सुरक्षा जांच के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मौजूद लोग भी सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को समझ सके। इसके बाद बम निष्क्रियकरण प्रक्रिया का डेमो प्रस्तुत किया गया, जिसमें विशेषज्ञ टीम ने यह बताया कि किसी विस्फोटक सामग्री की स्थिति में किस प्रकार सावधानीपूर्वक कार्रवाई की जाती है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य लोगों को यह भरोसा दिलाना था कि आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं।

आग लगने की स्थिति से निपटने का लाइव अभ्यास

मॉक ड्रिल में अग्निशमन विभाग ने भी अहम भूमिका निभाई। काल्पनिक आग लगने की स्थिति तैयार कर फायर टीम ने कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के आधुनिक तरीकों और उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में घबराने की बजाय तुरंत प्रशासन और फायर सर्विस को सूचना देना सबसे जरूरी होता है।

आमजन को दिए गए सुरक्षा और सतर्कता के संदेश

कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में संयम बनाए रखने, अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों की सतर्कता किसी भी बड़ी घटना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों को यह भी समझाया गया कि सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचें और प्रशासन का सहयोग करें।

बेहतर तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया का सफल प्रदर्शन

पूरी मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, स्वाट टीम, डॉग स्क्वायड, अग्निशमन दल और अन्य सुरक्षा इकाइयों के बीच बेहतरीन समन्वय देखने को मिला। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को कम करना और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों को और मजबूत बनाना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भविष्य में भी इस प्रकार के अभ्यास जारी रखने की बात कही।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 May 2026 01:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर: कोर्ट परिसर में स्वाट, डॉग स्क्वायड और फायर टीम ने दिखाया दम

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा में मेड़ विवाद ने लिया हिंसक रूप: पुलिस के सामने चला पथराव, 84 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज

Amroha embankment dispute turns violent
अमरोहा

Amroha: 10 साल से फरार तांत्रिक निकला खूंखार अपराधी, पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट

अमरोहा

घर-घर पहुंच रही मिशन शक्ति टीम: अमरोहा में महिलाओं को सुरक्षा के प्रति किया जा रहा जागरूक

amroha mission shakti women safety awareness
अमरोहा

बेटे ने कहा ‘पहले जमीन, फिर अंतिम संस्कार’… घंटों तक रोका अपने ही पिता का जनाजा

father son, amroha news, up news
अमरोहा

खेतों से गायब हो रहे थे स्टार्टर और सोलर प्लेट, अमरोहा पुलिस के बिछाए जाल में फंसा शातिर बदमाश

amroha police theft case arrest solar starter
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.