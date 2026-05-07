अमरोहा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर: कोर्ट परिसर में स्वाट, डॉग स्क्वायड और फायर टीम ने दिखाया दम

अमरोहा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर..
Amroha Police Mock Drill: राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को अमरोहा न्यायालय परिसर में व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस विशेष अभ्यास का मकसद आम लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्क रहने और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली से अवगत कराना था। मॉक ड्रिल के दौरान पूरे न्यायालय परिसर में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता देखने को मिली और सुरक्षा मानकों को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई।
मॉक ड्रिल की शुरुआत न्यायालय परिसर में संदिग्ध वस्तु मिलने की काल्पनिक सूचना से की गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गईं। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर लोगों की आवाजाही रोकी गई और सुरक्षा मानकों के अनुसार तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान स्वाट टीम और एएस चेक टीम ने रणनीतिक तरीके से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और संभावित खतरे को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।
ड्रिल के दौरान डॉग स्क्वायड की टीम ने संदिग्ध वस्तु की गहन जांच की। प्रशिक्षित डॉग यूनिट ने सुरक्षा जांच के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मौजूद लोग भी सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को समझ सके। इसके बाद बम निष्क्रियकरण प्रक्रिया का डेमो प्रस्तुत किया गया, जिसमें विशेषज्ञ टीम ने यह बताया कि किसी विस्फोटक सामग्री की स्थिति में किस प्रकार सावधानीपूर्वक कार्रवाई की जाती है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य लोगों को यह भरोसा दिलाना था कि आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं।
मॉक ड्रिल में अग्निशमन विभाग ने भी अहम भूमिका निभाई। काल्पनिक आग लगने की स्थिति तैयार कर फायर टीम ने कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के आधुनिक तरीकों और उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में घबराने की बजाय तुरंत प्रशासन और फायर सर्विस को सूचना देना सबसे जरूरी होता है।
कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में संयम बनाए रखने, अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों की सतर्कता किसी भी बड़ी घटना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों को यह भी समझाया गया कि सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचें और प्रशासन का सहयोग करें।
पूरी मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, स्वाट टीम, डॉग स्क्वायड, अग्निशमन दल और अन्य सुरक्षा इकाइयों के बीच बेहतरीन समन्वय देखने को मिला। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को कम करना और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों को और मजबूत बनाना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भविष्य में भी इस प्रकार के अभ्यास जारी रखने की बात कही।
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