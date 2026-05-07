अमरोहा में मेड़ विवाद ने लिया हिंसक रूप: पुलिस के सामने चला पथराव, 84 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज

जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब एक बजे हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार और सिपाही हेमंत कुमार मूंढा चौकी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि गांव सैदपुर इम्मा में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। सूचना मिलते ही दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जहां गांव निवासी अल्ताफ और शकील पक्ष के लोग खेत की मेड़ काटने को लेकर आमने-सामने खड़े होकर पथराव कर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को शांत कराने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दोनों ओर से लगातार ईंट-पत्थर फेंके जाते रहे, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया।