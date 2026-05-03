बेटे ने कहा ‘पहले जमीन, फिर अंतिम संस्कार’… घंटों तक रोका अपने ही पिता का जनाजा

बीमारी ज्यादा होने पर 22 अप्रैल को राशिद उन्हें ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ले गया था, जहां शनिवार सुबह शफीक अहमद का निधन हो गया। शनिवार सुबह करीब आठ बजे छोटा बेटा राशिद अपने पिता का शव लेकर गांव पहुंचा और कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी शुरू हुई। गांव के कुछ लोग कब्र खोद ही रहे थे कि तभी बड़ा बेटा आसिफ वहां पहुंच गया और जमीन के बंटवारे को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। उसने कब्र खोद रहे लोगों को भगा दिया और पिता के नाम की जमीन में से बराबर का हिस्सा मांगने लगा।