अमरोहा पुलिस की बड़ी कामयाबी: CEIR पोर्टल से 149 खोए मोबाइल बरामद, 28 लाख की संपत्ति मालिकों को लौटाई

इस सफल अभियान के बाद आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है। लगातार मिल रही ऐसी सफलताओं से यह साफ है कि अमरोहा पुलिस न सिर्फ अपराध नियंत्रण में बल्कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। आने वाले समय में भी साइबर सेल द्वारा ऐसे अभियानों को और तेज किए जाने की संभावना है, जिससे लोगों को और अधिक राहत मिल सके।