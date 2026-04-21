अमरोहा पुलिस की बड़ी कामयाबी: CEIR पोर्टल से 149 खोए मोबाइल बरामद, 28 लाख की संपत्ति मालिकों को लौटाई

अमरोहा पुलिस की बड़ी कामयाबी | Image - FB/@AmrohaPolice
Lost Mobile Recovery Amroha: अमरोहा पुलिस ने गुम और खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है। जनपदीय साइबर सेल और साइबर हेल्प डेस्क टीम ने CEIR पोर्टल और सर्विलांस तकनीक की मदद से कुल 149 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 28 लाख बताई जा रही है, जो पुलिस की सक्रियता और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए CEIR पोर्टल का प्रभावी उपयोग किया गया, जिससे खोए हुए डिवाइस को ब्लॉक और ट्रैक किया गया। साथ ही सर्विलांस टीम ने लगातार निगरानी करते हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया में साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को विधिवत सुपुर्द कर दिए गए। अपने खोए हुए फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कई लोगों ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया और इस पहल को बेहद सराहनीय बताया।
इस पूरे मामले में अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर सेल की टीम लगातार आम जनता की मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
इस सफल अभियान के बाद आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है। लगातार मिल रही ऐसी सफलताओं से यह साफ है कि अमरोहा पुलिस न सिर्फ अपराध नियंत्रण में बल्कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। आने वाले समय में भी साइबर सेल द्वारा ऐसे अभियानों को और तेज किए जाने की संभावना है, जिससे लोगों को और अधिक राहत मिल सके।
अमरोहा पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में साइबर अपराध और गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी को लेकर अभियान और तेज किया जाएगा। नई तकनीकों और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल से न केवल ट्रैकिंग प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा, बल्कि आम जनता को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि ऐसे मामलों में कमी लाई जा सके।
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