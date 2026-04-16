16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा में टीबी का बढ़ता खतरा: 282 गांव हाईरिस्क पर, घर-घर जांच के लिए लगाए जाएंगे विशेष कैंप

Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले में टीबी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 282 गांवों को हाईरिस्क घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इन क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर संदिग्ध लोगों की जांच करेगा और मरीज मिलने पर तुरंत मुफ्त इलाज शुरू किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Apr 16, 2026

amroha tb high risk villages screening camps

अमरोहा में टीबी का बढ़ता खतरा | AI Generated Image

TB High Risk Villages Amroha: अमरोहा जिले में टीबी (क्षय रोग) के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिले के 282 गांवों को हाईरिस्क श्रेणी में चिन्हित किया गया है। इन गांवों में विशेष स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, जहां संदिग्ध मरीजों की जांच की जाएगी और संक्रमित पाए जाने पर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जिले में 366 नए टीबी मरीज सामने आए हैं, जिनका उपचार जारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान

टीबी पर नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्तर पर जांच अभियान शुरू किया है। पोर्टेबल मशीनों के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जिन्हें एक सप्ताह से अधिक समय से लगातार खांसी, बुखार या अन्य लक्षण हैं। विभाग का उद्देश्य है कि बीमारी को शुरुआती चरण में ही पकड़ लिया जाए, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके और मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।

तहसीलवार हाईरिस्क गांवों की पहचान

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अमरोहा तहसील में 102 गांव, हसनपुर में 94 गांव और धनौरा क्षेत्र में 85 गांव हाईरिस्क श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय किया गया है, जो घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं। वर्तमान में जिले में कुल 2518 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

दवाओं का पूरा कोर्स जरूरी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि जो मरीज टीबी की दवा ले रहे हैं, वे अपना पूरा कोर्स अवश्य पूरा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि बीच में दवा छोड़ने से बीमारी और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। नियमित दवा सेवन और डॉक्टर की सलाह का पालन करना बेहद जरूरी है।

अब टीबी लाइलाज नहीं

सीएमओ डॉ. योगेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि अब टीबी लाइलाज बीमारी नहीं रही है। सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है और मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर किसी में टीबी के लक्षण दिखें तो घबराने की बजाय तुरंत जांच कराएं और समय पर इलाज शुरू करें। जिले की कई ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं, जो इस अभियान की सफलता का प्रमाण है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 03:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में टीबी का बढ़ता खतरा: 282 गांव हाईरिस्क पर, घर-घर जांच के लिए लगाए जाएंगे विशेष कैंप

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा में बीच सड़क पर धू-धूकर जली खड़ी कार, मची अफरा-तफरी, धुएं के गुबार और आसमान छूती लपटें

amroha car fire kalyanpura road incident
अमरोहा

Amroha News: स्कूल के नाम पर घर से निकली टीचर प्रेमी संग फरार, परिवार में मचा हड़कंप

amroha teacher elopes with lover case
अमरोहा

अमरोहा में खूनी संघर्ष: सड़कों पर बेल्टों से तांडव, सरेराह युवाओं के दो गुटों में जमकर चले लात-घूंसे

amroha group clash belt fight viral
अमरोहा

अमरोहा में मनरेगा घोटाले का खुलासा: 8 लाख के काम में उड़ा दिए 13 लाख, बीडीओ समेत 9 पर गिरी गाज

amroha mgnrega scam pond irregularities
अमरोहा

मां इंतजार करती रही और बेटा कफन में लौटा: खेल-खेल में मौत के आगोश में समा गया 6 साल का लाडला!

amroha child dead body found pond search operation
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.