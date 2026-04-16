अमरोहा में टीबी का बढ़ता खतरा: 282 गांव हाईरिस्क पर, घर-घर जांच के लिए लगाए जाएंगे विशेष कैंप

TB High Risk Villages Amroha: अमरोहा जिले में टीबी (क्षय रोग) के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिले के 282 गांवों को हाईरिस्क श्रेणी में चिन्हित किया गया है। इन गांवों में विशेष स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, जहां संदिग्ध मरीजों की जांच की जाएगी और संक्रमित पाए जाने पर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जिले में 366 नए टीबी मरीज सामने आए हैं, जिनका उपचार जारी है।