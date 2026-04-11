अमरोहा में मनरेगा घोटाले का खुलासा: 8 लाख के काम में उड़ा दिए 13 लाख, बीडीओ समेत 9 पर गिरी गाज

Mgnrega Scam Amroha: अमरोहा जिले में मनरेगा योजना के तहत हुए बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हसनपुर ब्लॉक क्षेत्र में चार किसानों के व्यक्तिगत कृषि तालाबों के निर्माण में भारी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। इस मामले में जांच के बाद तत्कालीन बीडीओ समेत कुल 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।