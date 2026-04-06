अमरोहा में मनपसंद गाना नहीं बजा तो दोस्तों ने दूल्हे को कूटा, निकाह छोड़ SP दफ्तर पहुंचा पीड़ित

Groom Beaten Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की खुशियां अचानक तनाव और हिंसा में बदल गईं। गांव मानकजुड़ी निवासी अरमान अपनी बारात लेकर गांव कांकर सराय जा रहा था। बारात चढ़त के दौरान डीजे पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। डीजे संचालक द्वारा गाना बजाने से इनकार करने पर माहौल गर्म हो गया और देखते ही देखते बात झगड़े तक पहुंच गई।