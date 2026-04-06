अमरोहा में मनपसंद गाना नहीं बजा तो दोस्तों ने दूल्हे को कूटा, निकाह छोड़ SP दफ्तर पहुंचा पीड़ित

अमरोहा में मनपसंद गाना नहीं बजा तो दोस्तों ने दूल्हे को कूटा..
Groom Beaten Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की खुशियां अचानक तनाव और हिंसा में बदल गईं। गांव मानकजुड़ी निवासी अरमान अपनी बारात लेकर गांव कांकर सराय जा रहा था। बारात चढ़त के दौरान डीजे पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। डीजे संचालक द्वारा गाना बजाने से इनकार करने पर माहौल गर्म हो गया और देखते ही देखते बात झगड़े तक पहुंच गई।
जानकारी के मुताबिक, दूल्हे के दोस्तों ने अपनी पसंद का गाना बजाने की जिद की थी। डीजे द्वारा मना करने पर पहले उनकी बहस डीजे वाले से हुई, लेकिन कुछ ही देर में यह विवाद दूल्हे तक पहुंच गया। आरोप है कि नाराज दोस्तों ने दूल्हे अरमान से बहस शुरू कर दी और फिर गुस्से में आकर उसी की पिटाई कर दी। शादी के मौके पर इस तरह की घटना से वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।
घटना के बाद दूल्हा अरमान ने बड़ा फैसला लेते हुए निकाह के लिए जाने से इनकार कर दिया। वह शादी के कपड़ों में ही अपने परिवार के साथ सीधे अमरोहा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। वहां उसने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दूल्हे को इस हालत में एसपी ऑफिस पहुंचते देख वहां मौजूद लोग भी चर्चा करने लगे।
दूल्हे के परिजनों ने भी आरोप लगाया कि दोस्तों ने न सिर्फ दूल्हे के साथ मारपीट की बल्कि शादी समारोह में हंगामा भी किया, जिससे माहौल बिगड़ गया। इस वजह से निकाह में देरी हुई और परिवार को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
एसपी कार्यालय में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग शादी समारोह में हुए इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को लेकर हैरान हैं।
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