अमरोहा पुलिस का खुलासा: चोरी गैंग का पर्दाफाश, दो बदमाश तमंचों और चोरी के सामान समेत गिरफ्तार

अमरोहा पुलिस का खुलासा..
Generator Theft Arrest Amroha: अमरोहा के थाना डिडौली पुलिस ने जनरेटर एल्टीनेटर चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे 12 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और चोरी किया गया एक एल्टीनेटर बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर बड़ी सफलता माना जा रहा है।
SP अमरोहा लखन सिंह यादव के निर्देशन में थाना डिडौली पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी अभियान के तहत पुलिस टीम ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार 30 अप्रैल 2026 की रात ग्राम हरियाना निवासी अकरम पुत्र शमसीर के मकान के पास खड़े तीन जनरेटरों से अज्ञात चोरों ने एल्टीनेटर चोरी कर लिए थे। घटना देर रात करीब 1 बजे से सुबह 4:50 बजे के बीच हुई थी। मामले में थाना डिडौली में मुकदमा संख्या 182/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुलफाम पुत्र इकबाल और अनस पुत्र नसीर अहमद निवासी मोहल्ला बेरियान थाना कोतवाली नगर अमरोहा के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने चोरी की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की।
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे 12 बोर, दो जिंदा कारतूस, हीरो होंडा पैशन प्रो मोटरसाइकिल और चोरी किया गया एक एल्टीनेटर बरामद किया। बरामद अवैध हथियारों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और बीएनएस की अन्य धाराओं में अलग मुकदमा भी दर्ज किया है।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी गुलफाम पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ मारपीट, चोरी और अन्य धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से चोरी की वारदातों में सक्रिय था और इलाके में कई घटनाओं में उसका नाम सामने आ चुका है।
डिडौली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। साथ ही मामले में अन्य संभावित साथियों की तलाश भी जारी है।
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