अमरोहा पुलिस का खुलासा: चोरी गैंग का पर्दाफाश, दो बदमाश तमंचों और चोरी के सामान समेत गिरफ्तार

Generator Theft Arrest Amroha: अमरोहा के थाना डिडौली पुलिस ने जनरेटर एल्टीनेटर चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे 12 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और चोरी किया गया एक एल्टीनेटर बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर बड़ी सफलता माना जा रहा है।