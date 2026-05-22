नीचे धधक रही थी आग, ऊपर बंद था कमरा… जानिए अमरोहा में कैसे चंद मिनटों में पलट गई मौत की बाजी?

अमरोहा में जूते-चप्पल के गोदाम में लगी भीषण आग
Shoe Warehouse Fire Amroha:अमरोहा के बिजनौर रोड स्थित नई बस्ती मोहल्ले में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जूते-चप्पल के एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम आग की लपटों और काले धुएं से घिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने जब धुएं का गुबार उठता देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई।
जानकारी के अनुसार हाजी वसीम अहमद का बिजनौर रोड पर जूते-चप्पल का गोदाम संचालित होता है। भवन के प्रथम तल पर बड़ी मात्रा में जूते-चप्पल और अन्य सामान रखा गया था, जबकि दूसरी मंजिल पर उनका परिवार रहता है। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे अचानक गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। शुरुआती कुछ मिनटों में किसी को आग की गंभीरता का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन प्लास्टिक और रबर के सामान होने की वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया।
गोदाम में आग लगने के बाद उससे उठने वाला घना धुआं सीधे दूसरी मंजिल तक पहुंच गया, जहां परिवार के सदस्य मौजूद थे। कुछ ही देर में पूरा मकान धुएं से भर गया और परिवार के लोग अंदर फंस गए। बताया जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे घबराकर चीखने लगे। नीचे मौजूद लोगों ने जब उनकी आवाजें सुनीं तो तुरंत उन्हें बचाने के प्रयास शुरू कर दिए। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि परिवार के लोगों के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना संभव नहीं था।
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए मकान के बाहर सीढ़ी लगाई और एक-एक कर परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। महिलाओं और बच्चों को पहले नीचे उतारा गया। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। लोगों की सूझबूझ और बहादुरी की वजह से बड़ा हादसा टल गया। यदि कुछ देर और हो जाती तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
आग लगातार बढ़ती जा रही थी और उसकी तेज गर्मी आसपास के मकानों तक पहुंचने लगी थी। हालात को देखते हुए स्थानीय लोगों और पुलिस ने एहतियातन आसपास के घरों को भी खाली कराना शुरू कर दिया। कई परिवार अपने जरूरी सामान के साथ घरों से बाहर निकल आए। इलाके में दहशत का माहौल बन गया।
घटना की सूचना मिलते ही सीओ अभिषेक यादव, नगर कोतवाली पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके को घेरकर लोगों की आवाजाही नियंत्रित की ताकि राहत और बचाव कार्य में कोई बाधा न आए। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
घटना के दौरान बिजनौर रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आग देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। पुलिस को ट्रैफिक संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं गोदाम में रखा जूते-चप्पलों का भारी स्टॉक पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक कारोबारी को लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है।
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