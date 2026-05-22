नीचे धधक रही थी आग, ऊपर बंद था कमरा… जानिए अमरोहा में कैसे चंद मिनटों में पलट गई मौत की बाजी?

गोदाम में आग लगने के बाद उससे उठने वाला घना धुआं सीधे दूसरी मंजिल तक पहुंच गया, जहां परिवार के सदस्य मौजूद थे। कुछ ही देर में पूरा मकान धुएं से भर गया और परिवार के लोग अंदर फंस गए। बताया जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे घबराकर चीखने लगे। नीचे मौजूद लोगों ने जब उनकी आवाजें सुनीं तो तुरंत उन्हें बचाने के प्रयास शुरू कर दिए। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि परिवार के लोगों के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना संभव नहीं था।