अमरोहा में महिला की बेरहमी से हत्या, हाथ-पैर बांधकर उतारा मौत के घाट: मुंह में कपड़ा ठूंसा, गांव में फैली सनसनी

घटना का खुलासा सोमवार सुबह करीब सात बजे हुआ। पड़ोस में रहने वाली रानी नामक महिला रोज की तरह जावत्री के घर दूध देने पहुंची थी। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लगातार दरवाजा बंद रहने और किसी हलचल का एहसास न होने पर पड़ोसियों को शक हुआ। इसके बाद कुछ लोग घर की छत पर चढ़े और अंदर झांककर देखा तो जावत्री का शव जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। यह दृश्य देखते ही लोगों के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।