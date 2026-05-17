अमरोहा में लूट गैंग का पर्दाफाश: महिला से कुण्डल और नकदी लूटने वाले दो बदमाश अरेस्ट, तमंचे और बाइक बरामद

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 9 मई 2026 को उन्होंने जोया रोड स्थित एक गैस एजेंसी के पास दिनदहाड़े एक महिला से कुण्डल और करीब 1000 रुपये की नकदी छीनी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट से संबंधित दो सौ रुपये के नोट भी बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सुबह के समय टहलने वाली महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी ज्वैलरी छीनने की फिराक में रहते थे।