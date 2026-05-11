अमरोहा में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, 24 पव्वे देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

अमरोहा में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का शिकंजा..
Illegal Liquor Arrest Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना हसनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान अवैध रूप से देशी शराब बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 24 पव्वे फ्रूटी देशी शराब टॉप बांस मार्का बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा लाखन सिंह यादव के निर्देशन में जिलेभर में अपराधियों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी खुलेआम अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 24 पव्वे फ्रूटी देशी शराब टॉप बांस मार्का बरामद हुई। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर आरोपी को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की।
पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ कर यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि अवैध शराब कहां से लाई जा रही थी और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं। मामले की जांच के आधार पर पुलिस आगे और भी कार्रवाई कर सकती है।
आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुरेश चौहान पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम करनपुर माफी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना हसनपुर में मु0अ0सं0 256/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शराब कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब की बिक्री या तस्करी की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस का कहना है कि जनपद में अपराध और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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