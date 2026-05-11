अमरोहा में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, 24 पव्वे देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

पुलिस अधीक्षक अमरोहा लाखन सिंह यादव के निर्देशन में जिलेभर में अपराधियों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी खुलेआम अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 24 पव्वे फ्रूटी देशी शराब टॉप बांस मार्का बरामद हुई। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर आरोपी को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की।