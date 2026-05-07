अमरोहा में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे पर खूनी संघर्ष, जानलेवा हमले के 4 आरोपी गिरफ्तार; छुरी और डंडे बरामद

पुलिस ने 7 मई 2026 को कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को बछरायूं-ढयौटी मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन पंवार निवासी ग्राम ढयौटी, रंजीत निवासी वासीपुर थाना मंडी धनौरा, तारेश कुमार निवासी अफजलपुर उर्फ फरीदपुर तथा बादल निवासी त्रिलोकपुरी नई दिल्ली के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी नितिन की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक छुरी और पांच डंडे बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।