क्या कोई मां ऐसा कर सकती है? अमरोहा में गहने गिरवी रखकर सगे बेटे का करवाया कत्ल, छोटे भाई के हाथ खून से रंगे

शनिवार सुबह शहबाजपुर और श्यामपुर गांव के बीच स्थित मध्य गंगा नहर पुल के पास ग्रामीणों ने खून के निशान देखे। शक होने पर जब लोगों ने नीचे झांका तो करीब 15 फीट गहराई में एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में एएसपी अखिलेश भदौरिया और सीओ सदर अभिषेक यादव भी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और जांच शुरू की। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद शव की पहचान गांव फरीदपुर निवासी दुष्यंत पुत्र पीतम सिंह के रूप में हुई। युवक के सिर पर गहरे चोट के निशान थे और उसका मोबाइल फोन भी गायब था।