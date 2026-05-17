रातभर सड़कों पर उतरी अमरोहा पुलिस: प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और ड्रंक ड्राइविंग पर कशा शिकंजा

Night Traffic Checking Amroha: अमरोहा में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने देर रात विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान शहर और हाईवे क्षेत्रों में कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की गहन चेकिंग की गई। पुलिस टीमों ने खासतौर पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को निशाने पर लिया। अभियान के चलते देर रात तक सड़कों पर पुलिस की सक्रियता देखने को मिली, जिससे वाहन चालकों में भी सतर्कता बढ़ी।