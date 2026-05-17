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अमरोहा

रातभर सड़कों पर उतरी अमरोहा पुलिस: प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और ड्रंक ड्राइविंग पर कशा शिकंजा

Amroha Police: अमरोहा में पुलिस ने देर रात सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। खबर में पढ़िए कितने वाहनों की जांच हुई, किन नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे गए और पुलिस ने वाहन चालकों को क्या चेतावनी दी।

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अमरोहा

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Mohd Danish

May 17, 2026

amroha police night traffic checking drive

रातभर सड़कों पर उतरी अमरोहा पुलिस..

Night Traffic Checking Amroha: अमरोहा में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने देर रात विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान शहर और हाईवे क्षेत्रों में कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की गहन चेकिंग की गई। पुलिस टीमों ने खासतौर पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को निशाने पर लिया। अभियान के चलते देर रात तक सड़कों पर पुलिस की सक्रियता देखने को मिली, जिससे वाहन चालकों में भी सतर्कता बढ़ी।

करीब 500 वाहनों की जांच

रात्रि अभियान के दौरान पुलिस ने लगभग 500 वाहनों को रोककर उनकी जांच की। चेकिंग में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चालक सामने आए जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। पुलिस ने कुल 51 वाहनों के चालान किए। इनमें सबसे ज्यादा 28 चालान प्रेशर हॉर्न लगाने वाले वाहनों के खिलाफ किए गए, जबकि 02 वाहनों पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने के कारण कार्रवाई हुई। इसके अलावा 13 वाहन चालक शराब के नशे में गाड़ी चलाते मिले, जिनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की गई।

ड्रंक ड्राइविंग पर पुलिस की सख्ती से मचा हड़कंप

अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की सख्ती देखते ही कई वाहन चालक रास्ते बदलते नजर आए। अधिकारियों का कहना है कि ड्रंक ड्राइविंग सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रही है, इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाए जाएंगे।

यातायात नियमों का पालन करने की अपील

अमरोहा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क पर चलते समय सभी यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन चलाने से बचें। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर जैसे नियम विरुद्ध उपकरण न केवल कानून का उल्लंघन हैं बल्कि आम लोगों के लिए परेशानी और हादसों का कारण भी बनते हैं। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को जागरूक कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

नियम तोड़ने वालों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।

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Published on:

17 May 2026 09:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / रातभर सड़कों पर उतरी अमरोहा पुलिस: प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और ड्रंक ड्राइविंग पर कशा शिकंजा

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