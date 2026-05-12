बड़ी चोरी का खुलासा: अमरोहा पुलिस ने मध्य प्रदेश से दबोचा अंतरराज्यीय चोर, 24 लाख के गहने बरामद

अमरोहा पुलिस ने मध्य प्रदेश से दबोचा अंतरराज्यीय चोर..
Jubilant Theft Case Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र स्थित जुबिलैन्ट फैक्ट्री की आवासीय कॉलोनी में हुई लाखों रुपये की चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। इस मामले में थाना गजरौला पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह के सदस्य को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से विभिन्न राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ था।
पुलिस जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से करीब 24 लाख रुपये मूल्य के चोरी हुए सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद किए गए गहनों में कई महंगे आभूषण शामिल हैं, जिन्हें जुबिलैन्ट कॉलोनी में हुई चोरी के दौरान ले जाया गया था। बरामदगी के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
इस बड़ी सफलता के बाद पुलिस अधीक्षक अमरोहा लखन सिंह यादव ने घटना के सफल अनावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक ने टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए तथा 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली और समर्पण की सराहना भी की गई।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को आगे भी इसी तरह प्रोत्साहित किया जाता रहेगा ताकि पुलिस बल का मनोबल ऊंचा बना रहे और अपराधियों में कानून का भय कायम रहे।
जुबिलैन्ट कॉलोनी चोरी कांड के सफल खुलासे के बाद स्थानीय लोगों ने अमरोहा पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और अंतरराज्यीय गिरोह तक पहुंचने की क्षमता ने यह साबित कर दिया कि अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार सक्रिय हैं और भविष्य में भी अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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