बड़ी चोरी का खुलासा: अमरोहा पुलिस ने मध्य प्रदेश से दबोचा अंतरराज्यीय चोर, 24 लाख के गहने बरामद

Jubilant Theft Case Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र स्थित जुबिलैन्ट फैक्ट्री की आवासीय कॉलोनी में हुई लाखों रुपये की चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। इस मामले में थाना गजरौला पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह के सदस्य को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से विभिन्न राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ था।