अमरोहा में मुठभेड़ के बाद 3 शातिर किडनैपर गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली, युवक का सफल रेस्क्यू

अमरोहा में मुठभेड़ के बाद 3 शातिर किडनैपर गिरफ्तार
Police Encounter 3 Arrested: अमरोहा जिले के थाना रजबपुर क्षेत्र में दर्ज अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने अपहृत युवक दीपांशु चौहान को सकुशल बरामद कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, थाना रजबपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 91/2026 धारा 140(2) बीएनएस के तहत अपहरण की घटना की जांच की जा रही थी। अपहृत युवक दीपांशु चौहान निवासी मुस्तफापुर नवादा थाना नौगावां सादात की तलाश के साथ-साथ आरोपियों की खोजबीन लगातार जारी थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी युवक को लेकर इलाके में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी शुरू कर दी।
पुलिस टीम जब आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में दो आरोपी घायल हो गए जबकि तीसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
मुठभेड़ में घायल होने वाले आरोपियों की पहचान विजेन्द्र सिंह प्रजापति पुत्र पप्पू उर्फ बुद्ध सेन निवासी मानकपुर थाना धनारी जनपद सम्भल तथा धर्मेन्द्र पुत्र रोहताश निवासी खेड़ा खास थाना मनीयाठेर जनपद सम्भल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तीसरे आरोपी योगेश पाल उर्फ रवि पुत्र वीरपाल निवासी सरथल थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि अपहरण की पूरी साजिश और अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
पुलिस कार्रवाई के दौरान झम्मन नाम का एक आरोपी अंधेरे और रात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वह सम्भल जिले के अकबरपुर क्षेत्र का रहने वाला है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे 315 बोर, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की फ्रॉन्क्स कार संख्या UP38AD5634 भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। पुलिस का कहना है कि बरामद सामान को जांच के लिए भेजा जा रहा है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते अपहृत युवक दीपांशु चौहान को सुरक्षित बचा लिया गया। युवक के सकुशल मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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