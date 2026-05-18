अमरोहा में मुठभेड़ के बाद 3 शातिर किडनैपर गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली, युवक का सफल रेस्क्यू

पुलिस के अनुसार, थाना रजबपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 91/2026 धारा 140(2) बीएनएस के तहत अपहरण की घटना की जांच की जा रही थी। अपहृत युवक दीपांशु चौहान निवासी मुस्तफापुर नवादा थाना नौगावां सादात की तलाश के साथ-साथ आरोपियों की खोजबीन लगातार जारी थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी युवक को लेकर इलाके में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी शुरू कर दी।