18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा में मुठभेड़ के बाद 3 शातिर किडनैपर गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली, युवक का सफल रेस्क्यू

Amroha News: यूपी के अमरोहा में अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुठभेड़ के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हुए, जबकि अपहृत युवक दीपांशु चौहान को सकुशल बरामद कर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

May 18, 2026

amroha kidnapping encounter 3 arrested

अमरोहा में मुठभेड़ के बाद 3 शातिर किडनैपर गिरफ्तार

Police Encounter 3 Arrested: अमरोहा जिले के थाना रजबपुर क्षेत्र में दर्ज अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने अपहृत युवक दीपांशु चौहान को सकुशल बरामद कर लिया है।

पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर की घेराबंदी

पुलिस के अनुसार, थाना रजबपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 91/2026 धारा 140(2) बीएनएस के तहत अपहरण की घटना की जांच की जा रही थी। अपहृत युवक दीपांशु चौहान निवासी मुस्तफापुर नवादा थाना नौगावां सादात की तलाश के साथ-साथ आरोपियों की खोजबीन लगातार जारी थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी युवक को लेकर इलाके में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी शुरू कर दी।

गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग

पुलिस टीम जब आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में दो आरोपी घायल हो गए जबकि तीसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

दो बदमाश गोली लगने से घायल हुए।

मुठभेड़ में घायल होने वाले आरोपियों की पहचान विजेन्द्र सिंह प्रजापति पुत्र पप्पू उर्फ बुद्ध सेन निवासी मानकपुर थाना धनारी जनपद सम्भल तथा धर्मेन्द्र पुत्र रोहताश निवासी खेड़ा खास थाना मनीयाठेर जनपद सम्भल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

तीसरे आरोपी को पुलिस ने मौके से दबोचा

मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तीसरे आरोपी योगेश पाल उर्फ रवि पुत्र वीरपाल निवासी सरथल थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि अपहरण की पूरी साजिश और अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

अंधेरे का फायदा उठाकर एक आरोपी फरार

पुलिस कार्रवाई के दौरान झम्मन नाम का एक आरोपी अंधेरे और रात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वह सम्भल जिले के अकबरपुर क्षेत्र का रहने वाला है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।

पुलिस ने हथियार, मोबाइल और कार की बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे 315 बोर, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की फ्रॉन्क्स कार संख्या UP38AD5634 भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। पुलिस का कहना है कि बरामद सामान को जांच के लिए भेजा जा रहा है।

अपहृत युवक को सकुशल परिवार के हवाले किया जाएगा

पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते अपहृत युवक दीपांशु चौहान को सुरक्षित बचा लिया गया। युवक के सकुशल मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 May 2026 08:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में मुठभेड़ के बाद 3 शातिर किडनैपर गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली, युवक का सफल रेस्क्यू

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा में लूट गैंग का पर्दाफाश: महिला से कुण्डल और नकदी लूटने वाले दो बदमाश अरेस्ट, तमंचे और बाइक बरामद

amroha loot two accused arrested 2026
अमरोहा

रातभर सड़कों पर उतरी अमरोहा पुलिस: प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और ड्रंक ड्राइविंग पर कशा शिकंजा

amroha police night traffic checking drive
अमरोहा

अमरोहा में शराब के ठेके पर बवाल: पैसों के विवाद में सेल्समैन और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट, चले ईंट-पत्थर

amroha liquor shop fight two arrest
अमरोहा

बड़ी चोरी का खुलासा: अमरोहा पुलिस ने मध्य प्रदेश से दबोचा अंतरराज्यीय चोर, 24 लाख के गहने बरामद

amroha jubilant theft case solved
अमरोहा

अमरोहा स्टेशन पर मौत को मात: अवध-आसाम एक्सप्रेस के नीचे आया युवक, पहियों के बीच से जिंदा निकला

amroha awadh assam express incident
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.