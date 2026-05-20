‘पापा! मुझे ले जाओ, ये लोग मार डालेंगे’, आखिरी कॉल पर रोई बेटी

घटना अमरोहा के गजरौला इलाके के बागड़पुर छोईया गांव की है। खुमावली गांव के बलवीर सिंह के मुताबिक, मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे उनकी बेटी पुष्पेंद्री का फोन आया था। फोन पर पुष्पेंद्री बहुत ज्यादा रो रही थी। उसने डरी हुई आवाज कहा कि पापा, मुझे जल्दी से यहां से ले जाओ, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। इस पर उन्होंने समझाते हुए कहा कि वह अगली ही सुबह उसे लेने आ रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद एक रिश्तेदार महिला का फोन आया। महिला ने बताया कि पुष्पेंद्री की मौत हो चुकी है और उसकी लाश फंदे पर लटकी मिली है।