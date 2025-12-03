सुहागरात पर दुल्हन अचानक हुई फरार, पति के उड़ गए होश, गांव में मची सनसनी; मामला है चौंकाने वाला

Bride escapes first night Bijnor UP: यूपी के बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में एक शादी के बाद सुहागरात पर दुल्हन के अचानक लापता होने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, 30 नवंबर को एक युवक की शादी थाना स्योहारा क्षेत्र की युवती से हुई थी। 1 दिसंबर को दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची और पूरे दिन अपने ससुराल में रही। लेकिन देर रात, सुहागरात पर वह अचानक लापता हो गई। नींद खुलने पर पति को यह देखकर झटका लगा कि दुल्हन कमरे में मौजूद नहीं है।