दर्दनाक सड़क हादसा: हरिद्वार रोड पर डंपर से टकराई कार, जलसे से लौट रहे चार लोगों की मौत

Bijnor Car Accident: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। नांगल थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिद्वार रोड पर जालपुर गांव के पास एक क्रेटा कार तेज रफ्तार में आगे चल रहे डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।