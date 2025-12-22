22 दिसंबर 2025,

सोमवार

बिजनोर

दर्दनाक सड़क हादसा: हरिद्वार रोड पर डंपर से टकराई कार, जलसे से लौट रहे चार लोगों की मौत

Bijnor Accident: बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर देर रात डंपर और कार की भीषण टक्कर हो गई। जलसे से लौट रहे कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

बिजनोर

image

Mohd Danish

Dec 22, 2025

bijnor dumper car accident haridwar road four dead

दर्दनाक सड़क हादसा | AI Generated Image

Bijnor Car Accident: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। नांगल थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिद्वार रोड पर जालपुर गांव के पास एक क्रेटा कार तेज रफ्तार में आगे चल रहे डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

रात 11:15 बजे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना रविवार रात करीब 11:15 बजे हुई। बताया जा रहा है कि कार चालक को डंपर का अंदाजा नहीं लग पाया और कार पीछे से सीधे उसमें जा घुसी। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां कार की भयावह स्थिति देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया।

मृतकों की हुई पहचान

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान कारी इकबाल (75 वर्ष) पुत्र कबीर अहमद, अशफाक (65 वर्ष) पुत्र मुशब्बर, एहतेशाम (25 वर्ष) पुत्र एहसान और सलाउद्दीन (26 वर्ष) पुत्र मुमताज के रूप में हुई है। सभी मृतक बिजनौर जिले के ही निवासी बताए जा रहे हैं।

जलसे से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक चारों मृतक राहतपुर खुर्द गांव में आयोजित एक दिवसीय जलसे में शामिल होकर लौट रहे थे। कारी इकबाल इस जलसे में प्रवचन देने आए थे, जबकि अशफाक, एहतेशाम और सलाउद्दीन उन्हें सराय आलम स्थित उनके घर छोड़ने जा रहे थे।

मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही नांगल थाना पुलिस और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार से शवों को बाहर निकाला गया और तुरंत जिला मेडिकल अस्पताल भेजा गया।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बताया कि सड़क हादसे में लाए गए चारों लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद सभी शवों को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

क्षेत्र में शोक की लहर

कारी इकबाल क्षेत्र के प्रसिद्ध आलिम और धार्मिक विद्वान थे, जिनकी समाज में गहरी पहचान थी। वहीं एहतेशाम और सलाउद्दीन आपस में गहरे दोस्त थे और इस्लामिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हादसे की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / दर्दनाक सड़क हादसा: हरिद्वार रोड पर डंपर से टकराई कार, जलसे से लौट रहे चार लोगों की मौत

