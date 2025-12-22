डंपर और क्रेटा कार की जबरदस्त टक्कर; भीषण सड़क हादसे में मौलाना समेत 4 की मौत

घटना की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि, जब तक कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। पूर्व प्रधान मोहम्मद मुस्तफा समेत अन्य ग्रामीणों ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मौलाना और उनके साथियों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।