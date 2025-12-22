22 दिसंबर 2025,

सोमवार

बिजनोर

डंपर और क्रेटा कार की जबरदस्त टक्कर; भीषण सड़क हादसे में मौलाना समेत 4 की मौत

Road Accident: डंपर और क्रेटा कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बिजनोर

image

Harshul Mehra

Dec 22, 2025

बिजनौर सड़क हादसे में 4 की मौत। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Road Accident: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हरिद्वार मार्ग पर जालपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। डंपर और क्रेटा कार की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

डंपर से टकराई कार

बताया जा रहा है कि मृतक राहतपुर गांव में आयोजित एक दीनी जलसे में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी क्रेटा कार आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा टकराई।

बिजनौर सड़क हादसे में 4 की मौत

मिली जानकारी के अनुसार हादसे में जान गंवाने वालों में प्रवचन देने वाले मौलाना कारी इकबाल के साथ उन्हें छोड़ने जा रहे अशफाक, एतेशाम और सलाउद्दीन शामिल हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

कार के परखच्चे उड़े

बताया जा रहा है कि जलसे में प्रवचन देने आए मौलाना कारी इकबाल को सराय आलम गांव छोड़ने के लिए 3 युवक क्रेटा कार से निकले थे। जैसे ही उनकी गाड़ी जालपुर गांव के पास पहुंची, वह आगे चल रहे डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सभी लोग वाहन के भीतर ही फंस गए।

मौके पर लोगों की भीड़

घटना की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि, जब तक कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। पूर्व प्रधान मोहम्मद मुस्तफा समेत अन्य ग्रामीणों ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मौलाना और उनके साथियों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

Updated on:

22 Dec 2025 11:09 am

Published on:

22 Dec 2025 11:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / डंपर और क्रेटा कार की जबरदस्त टक्कर; भीषण सड़क हादसे में मौलाना समेत 4 की मौत

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

