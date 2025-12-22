डंपर और क्रेटा कार की जबरदस्त टक्कर; भीषण सड़क हादसे में मौलाना समेत 4 की मौत

बिजनौर सड़क हादसे में 4 की मौत। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Road Accident: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हरिद्वार मार्ग पर जालपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। डंपर और क्रेटा कार की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि मृतक राहतपुर गांव में आयोजित एक दीनी जलसे में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी क्रेटा कार आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा टकराई।
मिली जानकारी के अनुसार हादसे में जान गंवाने वालों में प्रवचन देने वाले मौलाना कारी इकबाल के साथ उन्हें छोड़ने जा रहे अशफाक, एतेशाम और सलाउद्दीन शामिल हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
बताया जा रहा है कि जलसे में प्रवचन देने आए मौलाना कारी इकबाल को सराय आलम गांव छोड़ने के लिए 3 युवक क्रेटा कार से निकले थे। जैसे ही उनकी गाड़ी जालपुर गांव के पास पहुंची, वह आगे चल रहे डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सभी लोग वाहन के भीतर ही फंस गए।
घटना की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि, जब तक कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। पूर्व प्रधान मोहम्मद मुस्तफा समेत अन्य ग्रामीणों ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मौलाना और उनके साथियों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग