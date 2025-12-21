यूपी के इस जिले में चोरों का हल्ला: लाखों की शराब, नकदी और उपकरण उड़ाए, सीसीटीवी कैमरे भी हुए गायब

यूपी के इस जिले में चोरों का हल्ला | Photo Video Grab
Liquor shop theft cash Bijnor:यूपी के बिजनौर शहर कोतवाली के पूरनपुर तिबड़ी रोड स्थित एक देशी शराब और बीयर की दुकान में बीती रात चोरों ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए सेंधमारी की। चोरों ने दुकान से लाखों रुपये मूल्य का शराब का सामान, नकदी और जरूरी उपकरण चोरी कर लिया। यह घटना इलाके में एक बार फिर से सुरक्षा की चिंता बढ़ा रही है।
यह दुकान बिजनौर के रहने वाले विशाल कर्णवाल की है। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार को काटकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने लगभग 22 पेटी देशी शराब, 27 पेटी बीयर और गल्ले में रखे 28 हजार रुपये नकद चुरा लिए। चोरी के साथ ही उन्होंने शराब स्कैनिंग मशीन भी अपने साथ ले गई।
चोरों ने चोरी की वारदात को छिपाने के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को भी उखाड़कर ले गए। जब सुबह दुकान के स्टाफ शॉप खोलने पहुंचे, तो उन्होंने पीछे की दीवार में सेंध देखी और अंदर सामान बिखरा पाया।
घटना की जानकारी मिलते ही बिजनौर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।
इस तरह की वारदात ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुकानदार और आम लोग पुलिस से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
