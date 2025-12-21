21 दिसंबर 2025,

रविवार

बिजनोर

यूपी के इस जिले में चोरों का हल्ला: लाखों की शराब, नकदी और उपकरण उड़ाए, सीसीटीवी कैमरे भी हुए गायब

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पूरनपुर तिबड़ी रोड स्थित देशी शराब और बीयर की दुकान में चोरों ने रात के समय सेंधमारी कर लाखों की शराब, नकदी और उपकरण चोरी कर लिए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Dec 21, 2025

up bijnor liquor shop theft cash and equipment stolen

यूपी के इस जिले में चोरों का हल्ला | Photo Video Grab

Liquor shop theft cash Bijnor:यूपी के बिजनौर शहर कोतवाली के पूरनपुर तिबड़ी रोड स्थित एक देशी शराब और बीयर की दुकान में बीती रात चोरों ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए सेंधमारी की। चोरों ने दुकान से लाखों रुपये मूल्य का शराब का सामान, नकदी और जरूरी उपकरण चोरी कर लिया। यह घटना इलाके में एक बार फिर से सुरक्षा की चिंता बढ़ा रही है।

पीछे की दीवार काटकर अंदर घुसे चोर

यह दुकान बिजनौर के रहने वाले विशाल कर्णवाल की है। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार को काटकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने लगभग 22 पेटी देशी शराब, 27 पेटी बीयर और गल्ले में रखे 28 हजार रुपये नकद चुरा लिए। चोरी के साथ ही उन्होंने शराब स्कैनिंग मशीन भी अपने साथ ले गई।

चोरी छुपाने के लिए सीसीटीवी और डीवीआर उखाड़े

चोरों ने चोरी की वारदात को छिपाने के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को भी उखाड़कर ले गए। जब सुबह दुकान के स्टाफ शॉप खोलने पहुंचे, तो उन्होंने पीछे की दीवार में सेंध देखी और अंदर सामान बिखरा पाया।

पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट, छानबीन जारी

घटना की जानकारी मिलते ही बिजनौर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।

चोरी से लोगों में बढ़ी सुरक्षा को लेकर चिंता

इस तरह की वारदात ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुकानदार और आम लोग पुलिस से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

Published on:

21 Dec 2025 02:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / यूपी के इस जिले में चोरों का हल्ला: लाखों की शराब, नकदी और उपकरण उड़ाए, सीसीटीवी कैमरे भी हुए गायब

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

