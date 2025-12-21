यूपी के इस जिले में चोरों का हल्ला: लाखों की शराब, नकदी और उपकरण उड़ाए, सीसीटीवी कैमरे भी हुए गायब

Liquor shop theft cash Bijnor:यूपी के बिजनौर शहर कोतवाली के पूरनपुर तिबड़ी रोड स्थित एक देशी शराब और बीयर की दुकान में बीती रात चोरों ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए सेंधमारी की। चोरों ने दुकान से लाखों रुपये मूल्य का शराब का सामान, नकदी और जरूरी उपकरण चोरी कर लिया। यह घटना इलाके में एक बार फिर से सुरक्षा की चिंता बढ़ा रही है।