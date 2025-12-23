23 दिसंबर 2025,

बिजनोर

सड़क हादसे के सबूत से छेड़छाड़: ईंट-भट्ठे में छिपाया गया असली डंपर, एसपी ने एसओ और सिपाही को किया सस्पेंड

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत के बाद डंपर बदलने का मामला सामने आया है। जांच में लापरवाही पाए जाने पर थाना एसओ और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Dec 23, 2025

bijnor dumper replacement case so constable suspended road accident

सड़क हादसे के सबूत से छेड़छाड़ | Image Source - Bijnor Police

SO Constable Suspended Bijnor: बिजनौर जिले के नांगलसोती थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सैदपुरी गांव के पास हुए इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, जिसके बाद एसपी अभिषेक झा ने कड़ा कदम उठाते हुए नांगलसोती थाने के एसओ सतेंद्र मलिक और सिपाही अमित सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

डंपर थाने लाने की जिम्मेदारी में चूक

जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद ओवरलोड मिट्टी से भरे डंपर को थाने लाने की जिम्मेदारी सिपाही अमित सैनी को सौंपी गई थी। लेकिन इस जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर डंपर मालिक ने असली डंपर को पुलिस की नजरों से दूर कर दिया।

ईंट-भट्ठे में छिपाया गया सबूत

बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल ओवरलोड डंपर को डंपर मालिक ने अपने ईंट-भट्ठे में छिपा दिया। इसके बाद साजिश के तहत एक दूसरा डंपर थाने पहुंचा दिया गया, ताकि जांच को गुमराह किया जा सके। यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ थी, बल्कि हादसे में मारे गए लोगों के साथ भी बड़ा अन्याय था।

शिकायतों के बाद हरकत में आया पुलिस महकमा

जब इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों में नाराजगी बढ़ी और शिकायतें सामने आने लगीं, तब पुलिस महकमा हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी बिजनौर ने जांच के आदेश दिए और पूरे प्रकरण की तह तक जाने का निर्देश दिया गया।

एएसपी सिटी की जांच में खुली पोल

इस मामले की जांच एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह को सौंपी गई। जांच के दौरान यह साफ हुआ कि डंपर बदलने की घटना में एसओ और सिपाही दोनों की भूमिका संदिग्ध रही। ड्यूटी में घोर लापरवाही और अधिकारियों को सही जानकारी न देने के आरोपों की पुष्टि होने के बाद उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी गई।

एसपी का संदेश लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी अभिषेक झा ने एसओ सतेंद्र मलिक और सिपाही अमित सैनी को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए। एसपी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सड़क हादसों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही, साठगांठ या सबूत से छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

Updated on:

23 Dec 2025 09:02 am

Published on:

23 Dec 2025 09:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / सड़क हादसे के सबूत से छेड़छाड़: ईंट-भट्ठे में छिपाया गया असली डंपर, एसपी ने एसओ और सिपाही को किया सस्पेंड

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

