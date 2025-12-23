सड़क हादसे के सबूत से छेड़छाड़: ईंट-भट्ठे में छिपाया गया असली डंपर, एसपी ने एसओ और सिपाही को किया सस्पेंड

SO Constable Suspended Bijnor: बिजनौर जिले के नांगलसोती थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सैदपुरी गांव के पास हुए इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, जिसके बाद एसपी अभिषेक झा ने कड़ा कदम उठाते हुए नांगलसोती थाने के एसओ सतेंद्र मलिक और सिपाही अमित सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।