मां गंगा के जयकारों से गूंज उठी गंगानगरी, ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेले की शुरुआत; श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम

Ganga Dussehra 2026: गंगानगरी में आयोजित ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेले का रविवार को धार्मिक रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भव्य शुभारंभ किया गया। मेले के उद्घाटन अवसर पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जनपद अमरोहा के जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर, पालिका चेयरमैन राकेश बजरंगी और अधिशासी अधिकारी पवित्रा त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मां गंगा के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया।