मजदूरी के पैसे मांगने पर दलित युवक के साथ बर्बरता, अमरोहा में दबंगों ने युवक को नंगा कर पीटा, तीन गिरफ्तार

इस घटना ने ढवारसी गांव में लोगों के बीच भारी चिंता और रोष पैदा कर दिया है। स्थानीय निवासी इस बात को लेकर नाराज हैं कि किसी भी मजदूर के साथ इस तरह की बेरहमी नहीं होने चाहिए। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच का भरोसा दिलाया है और कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। यह घटना समाज में दलित और मजदूरों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता को उजागर करती है।