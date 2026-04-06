मजदूरी के पैसे मांगने पर दलित युवक के साथ बर्बरता, अमरोहा में दबंगों ने युवक को नंगा कर पीटा, तीन गिरफ्तार

मजदूरी के पैसे मांगने पर दलित युवक के साथ बर्बरता..
Dalit Worker Beaten Amroha: अमरोहा जिले के हसनपुर के ढवारसी गांव में मजदूरी का बकाया मांगना एक दलित युवक के लिए भारी पड़ गया। सचिन कुमार नाम के इस युवक को गांव के ही दबंगों ने नंगा कर बेरहमी से पीटा। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
मारपीट की घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक की शर्ट फट चुकी थी और बावजूद इसके आरोपित मारपीट जारी रखे हुए थे। पुलिस ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद ही उन्होंने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने की दिशा में कदम उठाया।
आदमपुर थाना क्षेत्र के ढवारसी गांव निवासी सचिन कुमार हैदराबाद में सीलिंग का काम करता है। उसके साथ उसके दोनों भाई भी काम करते थे। सचिन पर करीब डेढ़ लाख रुपये का बकाया मजदूरी चल रहा था। रविवार सुबह दोनों भाई सचिन को काम पर ले जाने उसके घर आए, तभी सचिन ने साथ जाने से पहले बकाया मजदूरी की मांग की।
सचिन द्वारा पैसे मांगने पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने मिलकर सचिन को गांव के ही रास्ते में घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में युवक की शर्ट फट गई, लेकिन आरोपियों ने उसे पीटना नहीं छोड़ा। किसी ने यह घटना वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर डाल दी।
थाना प्रभारी कोमल तोमर ने बताया कि आरोपित दोनों भाइयों और उनके पिता के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
इस घटना ने ढवारसी गांव में लोगों के बीच भारी चिंता और रोष पैदा कर दिया है। स्थानीय निवासी इस बात को लेकर नाराज हैं कि किसी भी मजदूर के साथ इस तरह की बेरहमी नहीं होने चाहिए। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच का भरोसा दिलाया है और कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। यह घटना समाज में दलित और मजदूरों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता को उजागर करती है।
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