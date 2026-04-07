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अमरोहा में मां ही बनी बेटी की सौदेबाज, वीडियो बनाकर अस्पताल संचालक से करवाती रही दुष्कर्म

Amroha Crime: अमरोहा जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घिनौनी वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही बेटी को पिछले पांच वर्षों से अस्पताल संचालक के हाथों शारीरिक शोषण के लिए झोंक रखा था।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Apr 07, 2026

amroha mother daughter assault hospital arrest

अमरोहा में मां ही बनी बेटी की सौदेबाज | Image Source - Patrika

Mother Daughter Assault: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मां-बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। सैदनगली थाना क्षेत्र में एक मां पर अपनी ही सगी बेटी को पांच वर्षों तक हवस की आग में झोंकने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित युवती ने पुलिस के सामने जो दास्तां बयां की, उसे सुनकर अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि मां की शह पर अस्पताल संचालक इस्लाम पिछले पांच सालों से युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था।

काम सिखाने के बहाने हवस के जाल में फंसाया

मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवती ने हिम्मत जुटाकर रविवार को आदमपुर थाना क्षेत्र से सैदनगली थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। युवती के अनुसार, यह सिलसिला साल 2020 में शुरू हुआ था। उसकी मां ने उसे काम सिखाने के बहाने सैदनगली थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। युवती को अंदाजा भी नहीं था कि जिस मां पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही उसे एक दरिंदे के हवाले कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मां के उस अस्पताल संचालक से पहले से ही अनैतिक संबंध थे।

ब्लैकमेलिंग का खेल और अश्लील वीडियो का खौफ

यह केवल शारीरिक शोषण का मामला नहीं था, बल्कि इसे एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा था। युवती का आरोप है कि अस्पताल संचालक इस्लाम ने दुष्कर्म के दौरान उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी। जब भी युवती ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसकी अपनी मां और अस्पताल संचालक ने वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसका मुंह बंद करा दिया। बदनामी के डर और अपनों के ही विश्वासघात के बीच युवती पांच साल तक यह नरक भोगती रही।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए सैदनगली थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी अस्पताल संचालक इस्लाम और युवती की मां के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण (Medical Examination) के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।

समाज में बढ़ते नैतिक पतन पर उठते सवाल

इस घटना ने स्थानीय इलाके में भारी रोष और सनसनी पैदा कर दी है। लोग हैरान हैं कि कैसे एक मां अपनी कोख से जन्मी संतान का सौदा कर सकती है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए चार्जशीट जल्द तैयार की जाएगी। फिलहाल, दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, जहाँ अपनों पर भरोसा करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है।

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Published on:

07 Apr 2026 01:32 pm

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