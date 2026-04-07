अमरोहा में मां ही बनी बेटी की सौदेबाज, वीडियो बनाकर अस्पताल संचालक से करवाती रही दुष्कर्म

Mother Daughter Assault: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मां-बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। सैदनगली थाना क्षेत्र में एक मां पर अपनी ही सगी बेटी को पांच वर्षों तक हवस की आग में झोंकने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित युवती ने पुलिस के सामने जो दास्तां बयां की, उसे सुनकर अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि मां की शह पर अस्पताल संचालक इस्लाम पिछले पांच सालों से युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था।