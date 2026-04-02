तिगरी गंगा किनारे बनेगा नया पर्यटन हब: 15 एकड़ जमीन की तलाश शुरू, सालभर गुलजार रहेगा इलाका

Tigri Ganga Tourism Amroha: अमरोहा में तिगरी गंगा किनारे को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने नई पहल शुरू कर दी है। पहले जिस जमीन को चिन्हित किया गया था, वह वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में आने के कारण प्रस्ताव को रद्द करना पड़ा था। अब पर्यटन निदेशालय ने इस बाधा को दूर करने के लिए नई रणनीति तैयार की है।