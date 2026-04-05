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अमरोहा

हाइवे पर काल बनकर खड़ा था ट्रैक्टर: अमरोहा हादसे में दिल्ली जा रहे 7 लोग लहूलुहान, 2 की हालत नाजुक

Amroha Accident: यूपी के अमरोहा में हाईवे पर खड़ी लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से कार की जोरदार टक्कर में 7 लोग घायल हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे परिवार के 2 सदस्यों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Apr 04, 2026

amroha highway car tractor accident 7 injured

अमरोहा हादसे में दिल्ली जा रहे 7 लोग लहूलुहान..

Car Tractor Accident Amroha: अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह करीब 4 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर अंधेरे और कम विजिबिलिटी के बीच एक तेज रफ्तार कार अचानक सड़क के बीच खड़ी लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

सड़क पर खड़ी ट्रॉली बनी हादसे की वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क के बीच में बिना किसी संकेत या रिफ्लेक्टर के खड़ी थी, जिससे ड्राइवर को समय रहते वाहन दिखाई नहीं दिया। अंधेरे के कारण कार चालक को ट्रॉली नजर नहीं आई और सीधी टक्कर हो गई। इस लापरवाही ने एक बड़े हादसे को जन्म दे दिया, जिससे पूरे परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं।

सऊदी अरब से लौट रहे परिजन को लेने जा रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के काशीपुर निवासी मुशर्रफ अली पिछले दो वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे और शनिवार को भारत लौट रहे थे। उनके परिवार के सदस्य उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से लेने के लिए कार से जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी कार अमरोहा के मोहल्ला नाईपुरा के पास पहुंची, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया।

महिलाएं और बच्चे भी हुए घायल, मचा हड़कंप

इस हादसे में मुशर्रफ अली की पत्नी नौशहवा, बेटियां इसरा और खतीका, बेटा अब्दुल कादिर, साले फिरोज आलम, सास शारदा और कार चालक नासिर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

डायल 112 ने पहुंचकर बचाई जानें

सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तत्काल गजरौला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की लापरवाही की भी पड़ताल की जा रही है।

2 लोगों की हालत नाजुक, हायर सेंटर भेजा गया

घायलों में से मुशर्रफ अली की पत्नी नौशहवा और उनकी सास शारदा की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बाकी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

हाईवे पर लापरवाही कब रुकेगी?

इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर खड़े वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना किसी चेतावनी संकेत के सड़क पर खड़ी गाड़ियां आए दिन हादसों का कारण बन रही हैं। अगर समय रहते सख्त नियम और निगरानी नहीं की गई, तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे।

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Published on:

04 Apr 2026 07:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / हाइवे पर काल बनकर खड़ा था ट्रैक्टर: अमरोहा हादसे में दिल्ली जा रहे 7 लोग लहूलुहान, 2 की हालत नाजुक

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