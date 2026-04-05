हाइवे पर काल बनकर खड़ा था ट्रैक्टर: अमरोहा हादसे में दिल्ली जा रहे 7 लोग लहूलुहान, 2 की हालत नाजुक

Car Tractor Accident Amroha: अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह करीब 4 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर अंधेरे और कम विजिबिलिटी के बीच एक तेज रफ्तार कार अचानक सड़क के बीच खड़ी लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।