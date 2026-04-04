अमरोहा कोर्ट का सख्त रुख: 15 साल पुराने केस में बड़ा फैसला, जाली नोट मामले में आरोपी को 10 साल कैद

Fake Currency Case Amroha: अमरोहा की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने नकली नोट चलाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए रामपुर निवासी मशरूर को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। फैसले के बाद न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि नकली मुद्रा जैसे अपराधों के प्रति कानून का रुख बेहद सख्त है।