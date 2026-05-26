दूध में नशा, दिल में दगा: पति को गहरी नींद सुलाकर, अमरोहा में 3 बच्चों के पिता संग फरार हुई पत्नी

Wife Escaped Amroha: अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने पति को नशीला दूध पिलाकर बेहोश करने के बाद घर में रखी नकदी और लाखों रुपये के गहने लेकर फरार हो गई। आरोप है कि महिला अपने नंदोई के साथ भागी है, जो पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।