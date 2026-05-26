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अमरोहा

दूध में नशा, दिल में दगा: पति को गहरी नींद सुलाकर, अमरोहा में 3 बच्चों के पिता संग फरार हुई पत्नी

Amroha News: यूपी के अमरोहा में एक महिला अपने पति को नशीला दूध पिलाकर बेहोश करने के बाद डेढ़ लाख रुपये नकद और लाखों के गहने लेकर अपने नंदोई संग फरार हो गई।

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अमरोहा

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Mohd Danish

May 26, 2026

wife escaped with brother in law amroha

अमरोहा में 3 बच्चों के पिता संग फरार हुई पत्नी

Wife Escaped Amroha: अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने पति को नशीला दूध पिलाकर बेहोश करने के बाद घर में रखी नकदी और लाखों रुपये के गहने लेकर फरार हो गई। आरोप है कि महिला अपने नंदोई के साथ भागी है, जो पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

रात के खाने के बाद रची गई पूरी साजिश

पीड़ित पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 मई की रात पत्नी ने सामान्य तरीके से परिवार को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसने पति को दूध पीने के लिए दिया। आरोप है कि दूध में पहले से नशीली गोलियां मिलाई गई थीं। दूध पीते ही युवक बेसुध होकर गिर पड़ा और पूरी रात उसे कुछ भी होश नहीं रहा। इसी दौरान महिला ने घर में रखा सामान समेटना शुरू कर दिया।

नकदी और जेवर लेकर प्रेमी संग हुई फरार

पति के मुताबिक, पत्नी घर में रखे करीब डेढ़ लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के कीमती आभूषण लेकर फरार हो गई। आरोप है कि वह अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के रहने वाले अपने नंदोई के साथ भागी है। बताया जा रहा है कि आरोपी नंदोई खुद तीन बच्चों का पिता है। महिला अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर चली गई, जिससे परिवार पूरी तरह टूट गया है।

सुबह खुली आंख तो घर का नजारा देख उड़ गए होश

पीड़ित युवक ने बताया कि सुबह जब नशे का असर कम हुआ और उसकी आंख खुली तो पत्नी घर में नहीं थी। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी खुली हुई थी। नकदी और जेवर गायब थे। पत्नी का मोबाइल भी बंद मिला। बच्चों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद युवक तुरंत पुलिस चौकी पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी।

20 लाख की संपत्ति को लेकर भी उठे सवाल

पति ने पुलिस को बताया कि पत्नी के नाम एक कीमती प्लॉट भी दर्ज है। उसके कब्जे में चल और अचल संपत्ति मिलाकर करीब 20 लाख रुपये की संपत्ति बताई जा रही है। युवक को आशंका है कि पत्नी भविष्य में इस संपत्ति को भी बेच सकती है। मामले ने अब केवल पारिवारिक विवाद ही नहीं बल्कि आर्थिक धोखाधड़ी का रूप भी ले लिया है।

इलाके में चर्चा का विषय बनी घटना

15 साल की शादी और दो बच्चों के बावजूद महिला के इस तरह नंदोई के साथ फरार होने की खबर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों के बीच रिश्तों की मर्यादा और पारिवारिक विश्वास को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। कई लोग इस घटना को परिवार और समाज दोनों के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं।

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि महिला के फरार होने की शिकायत मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला और उसके साथ फरार बताए जा रहे व्यक्ति की तलाश जारी है।

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Published on:

26 May 2026 07:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / दूध में नशा, दिल में दगा: पति को गहरी नींद सुलाकर, अमरोहा में 3 बच्चों के पिता संग फरार हुई पत्नी

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