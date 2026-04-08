अमरोहा हाईवे पर धू-धू कर जलीं ई-रिक्शा: टायर फटने से मचा कोहराम, आसमान छूती आग की लपटों से दहला हाईवे

डीसीएम के पहियों से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते पीछे खड़े कंटेनर को अपनी आगोश में ले लिया। कंटेनर में लदे दर्जनों नए ई-रिक्शा धू-धू कर जलने लगे। आग की लपटें इतनी ऊँची थीं कि नेशनल हाईवे पर दूर से ही दिखाई दे रही थीं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कंटेनर में रखे करोड़ों के माल को जलता देख मौके पर मौजूद लोग सहम गए।