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अमरोहा हाईवे पर धू-धू कर जलीं ई-रिक्शा: टायर फटने से मचा कोहराम, आसमान छूती आग की लपटों से दहला हाईवे

Amroha News: अमरोहा के गजरौला में NH-9 पर डीसीएम का टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। आग में ई-रिक्शा से भरा कंटेनर जलकर खाक हो गया, हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Apr 08, 2026

amroha highway dcm container fire accident news

अमरोहा हाईवे पर धू-धू कर जलीं ई-रिक्शा..

Fire Accident News Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे-9 पर बुधवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत झनकपुरी के पास तड़के करीब 4:00 बजे एक डीसीएम और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर के बाद भीषण आग लग गई।

टायर फटने से मची तबाही

हादसे की शुरुआत तब हुई जब मुरादाबाद की ओर जा रही एक तेज रफ्तार डीसीएम का टायर अचानक फट गया। टायर फटने के कारण चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित डीसीएम सड़क किनारे खड़े एक विशालकाय कंटेनर से जा भिड़ी, जिसमें नए ई-रिक्शा लदे हुए थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीसीएम के टायरों से उठी चिंगारी ने पल भर में विकराल आग का रूप ले लिया।

ई-रिक्शा से भरा कंटेनर बना लोहे का ढांचा

डीसीएम के पहियों से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते पीछे खड़े कंटेनर को अपनी आगोश में ले लिया। कंटेनर में लदे दर्जनों नए ई-रिक्शा धू-धू कर जलने लगे। आग की लपटें इतनी ऊँची थीं कि नेशनल हाईवे पर दूर से ही दिखाई दे रही थीं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कंटेनर में रखे करोड़ों के माल को जलता देख मौके पर मौजूद लोग सहम गए।

दमकल विभाग की भारी घेराबंदी

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें हरकत में आईं। आग की भयावहता को देखते हुए गजरौला और अमरोहा स्टेशनों से कुल चार दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। फायर स्टेशन ऑफिसर (FSO) कमलेश मिश्रा ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए करीब एक घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी मात्रा में पानी और फोम के इस्तेमाल के बाद ही लपटों को शांत किया जा सका, हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था।

कोई जनहानि नहीं

पुलिस ने बताया कि इस भीषण अग्निकांड में भारी आर्थिक नुकसान तो हुआ है, लेकिन संतोष की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और हाईवे पर यातायात को सुचारू कराया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और प्रशासन नुकसान के आकलन के साथ-साथ हादसे की विस्तृत जांच में जुटा है।

हाईवे सुरक्षा पर उठे सवाल, जांच शुरू

इस घटना के बाद नेशनल हाईवे पर वाहनों की तकनीकी जांच और सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भारी वाहनों की फिटनेस और टायरों की स्थिति की जांच को और सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके।

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Published on:

08 Apr 2026 02:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा हाईवे पर धू-धू कर जलीं ई-रिक्शा: टायर फटने से मचा कोहराम, आसमान छूती आग की लपटों से दहला हाईवे

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