अमरोहा में खूनी संघर्ष: सड़कों पर बेल्टों से तांडव, सरेराह युवाओं के दो गुटों में जमकर चले लात-घूंसे

Fight in Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से अराजकता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला जलाल नगर में मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते एक हिंसक टकराव का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना दो दिन पुरानी है, जहाँ युवाओं के दो गुटों ने बीच सड़क पर सरेआम एक-दूसरे पर हमला बोल दिया।