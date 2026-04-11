अमरोहा में खूनी संघर्ष: सड़कों पर बेल्टों से तांडव, सरेराह युवाओं के दो गुटों में जमकर चले लात-घूंसे

अमरोहा में खूनी संघर्ष | AI Generated Image
Fight in Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से अराजकता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला जलाल नगर में मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते एक हिंसक टकराव का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना दो दिन पुरानी है, जहाँ युवाओं के दो गुटों ने बीच सड़क पर सरेआम एक-दूसरे पर हमला बोल दिया।
इस विवाद की जड़ें कुछ दिन पुरानी बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार, एक गांव के युवक का दूसरे गांव के युवक से किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश को निपटाने के लिए दोनों पक्षों ने शनिवार को अपनी-अपनी 'फौज' यानी दर्जनों साथियों को बुला लिया। जलाल नगर में जैसे ही दोनों गुटों का आमना-सामना हुआ, इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया।
वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवा एक-दूसरे को घेरकर बेरहमी से पीट रहे हैं। हाथों में बेल्टें लहराते ये युवक कानून से बेखौफ होकर एक-दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थिति इतनी भयावह थी कि वहां से गुजरने वाले राहगीर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और दहशत के मारे दुकानों के शटर गिर गए।
घटना के दो दिन बीत जाने के बाद जब शनिवार को इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस प्रशासन की नींद टूटी। वीडियो में युवाओं की गुंडागर्दी देखकर जिले के आला अधिकारी भी दंग रह गए। जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल दोषियों की पहचान के निर्देश दिए गए।
इस पूरे मामले में गजरौला के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया था क्योंकि किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। हालांकि, अब वायरल वीडियो को साक्ष्य मानते हुए पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। पुलिस हमलावरों को चिह्नित कर रही है और उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई (FIR) करने की तैयारी में है।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग