Amroha News: स्कूल के नाम पर घर से निकली टीचर प्रेमी संग फरार, परिवार में मचा हड़कंप

Teacher Elopes with Lover: अमरोहा जिले के नौगावां सादात कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 20 वर्षीय शिक्षिका घर से स्कूल जाने के लिए निकली और फिर वापस नहीं लौटी। रोजाना की तरह सुबह करीब 7:30 बजे घर से निकली युवती के देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। शुरुआत में परिजनों को लगा कि किसी कारणवश देर हो गई होगी, लेकिन समय बीतने के साथ मामला गंभीर होता चला गया।