Amroha News: स्कूल के नाम पर घर से निकली टीचर प्रेमी संग फरार, परिवार में मचा हड़कंप

स्कूल के नाम पर घर से निकली टीचर प्रेमी संग फरार | AI Generated Image
Teacher Elopes with Lover: अमरोहा जिले के नौगावां सादात कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 20 वर्षीय शिक्षिका घर से स्कूल जाने के लिए निकली और फिर वापस नहीं लौटी। रोजाना की तरह सुबह करीब 7:30 बजे घर से निकली युवती के देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। शुरुआत में परिजनों को लगा कि किसी कारणवश देर हो गई होगी, लेकिन समय बीतने के साथ मामला गंभीर होता चला गया।
परिजनों ने जब युवती का पता लगाने के लिए उसके स्कूल में संपर्क किया, तो पता चला कि वह उस दिन स्कूल पहुंची ही नहीं थी। इस जानकारी के बाद परिवार के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया गया, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
काफी तलाश के बाद युवती के भाई को जानकारी मिली कि अमरोहा शहर के मोहल्ला लकड़ा निवासी बिलाल आब्दी नामक युवक उसे बहलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।
इस पूरे मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और युवती की तलाश के लिए पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही युवती को बरामद कर लिया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और लापता शिक्षिका की जल्द बरामदगी का दावा किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय स्तर पर जुटाई जा रही सूचनाओं के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। परिजनों की चिंता को देखते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।
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