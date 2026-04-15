अमरोहा में बीच सड़क पर धू-धूकर जली खड़ी कार, मची अफरा-तफरी, धुएं के गुबार और आसमान छूती लपटें

जांच में सामने आया है कि जिस अभागे वाहन में आग लगी, वह मोहल्ला बटवाल के निवासी जुबेर अहमद की थी। जुबेर ने अपनी कार को कल्याणपुरा मार्ग स्थित एक प्लॉट में पार्क किया था। पीड़ित को जब तक हादसे की सूचना मिली, तब तक उसकी मेहनत की कमाई लोहे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि गाड़ी का ढांचा ही शेष बचा।