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अमरोहा

अमरोहा में बीच सड़क पर धू-धूकर जली खड़ी कार, मची अफरा-तफरी, धुएं के गुबार और आसमान छूती लपटें

Amroha News: यूपी के अमरोहा के कल्याणपुरा मार्ग पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक खाली प्लॉट में खड़ी कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते भीषण लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Apr 15, 2026

amroha car fire kalyanpura road incident

अमरोहा में बीच सड़क पर धू-धूकर जली खड़ी कार | AI Generated Image

Car Fire Road Incident Amroha: अमरोहा नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब कल्याणपुरा मार्ग पर खड़ी एक कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते लपटें इतनी विकराल हो गईं कि आसपास के घरों में मौजूद लोग भी दहशत में बाहर निकल आए। यह हादसा महज कुछ मिनटों में हुआ।

धुएं के गुबार और आसमान छूती लपटें

घटना अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुरा मार्ग की है। यहां एक खाली प्लॉट में खड़ी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। चश्मदीदों के अनुसार, शुरुआत में हल्का धुआं उठता दिखाई दिया था, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही धुएं का काला गुबार आसमान में देखा जा सकता था, जिससे राहगीरों के बीच चीख-पुकार मच गई।

मोहल्ला बटवाल निवासी की कार जलकर हुई राख

जांच में सामने आया है कि जिस अभागे वाहन में आग लगी, वह मोहल्ला बटवाल के निवासी जुबेर अहमद की थी। जुबेर ने अपनी कार को कल्याणपुरा मार्ग स्थित एक प्लॉट में पार्क किया था। पीड़ित को जब तक हादसे की सूचना मिली, तब तक उसकी मेहनत की कमाई लोहे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि गाड़ी का ढांचा ही शेष बचा।

पुलिस की सक्रियता और जांच का दायरा

हादसे की जानकारी मिलते ही अमरोहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की ताकि आग के कारण कोई अन्य जनहानि न हो। हालांकि, दमकल विभाग के सक्रिय होने से पहले ही कार पूरी तरह स्वाहा हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या इसके पीछे कोई शरारती तत्व है।

आसपास के लोगों से पूछताछ

फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। आसपास रहने वाले लोगों और दुकानदारों से सघन पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के वक्त किसी संदिग्ध की मौजूदगी का पता चल सके। इसके साथ ही, पुलिस मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आग लगने के असली कारणों का खुलासा कर दिया जाएगा, तब तक इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी बढ़ा दी गई है।

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Updated on:

15 Apr 2026 06:29 pm

Published on:

15 Apr 2026 06:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में बीच सड़क पर धू-धूकर जली खड़ी कार, मची अफरा-तफरी, धुएं के गुबार और आसमान छूती लपटें

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