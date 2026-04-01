अमरोहा पुलिस का बड़ा अभियान: मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेल्मेट और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

अमरोहा यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें और हेल्मेट, सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के सघन अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित व व्यवस्थित बनाया जा सके।