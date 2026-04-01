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अमरोहा पुलिस का बड़ा अभियान: मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेल्मेट और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

Amroha News: अमरोहा पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Apr 19, 2026

amroha traffic police challan campaign 613 action

अमरोहा पुलिस का बड़ा अभियान | Image - FB/@AmrohaPolice

Traffic Police Challan Amroha: अमरोहा जिले के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना रहा।

यातायात नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

अभियान के दौरान पुलिस ने उन वाहन चालकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जो मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी तेज आवाज उत्पन्न कर रहे थे। साथ ही मानक के विरुद्ध फर्जी/दोषपूर्ण नंबर प्लेट, बिना हेल्मेट, तीन सवारी और वाहनों पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की गई।

613 चालान की बड़ी कार्रवाई

अभियान के तहत मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कुल 613 चालान किए गए। इसके साथ ही शहर के चौराहों और तिराहों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद मिली।

जोया चौराहा और नो-पार्किंग जोन में सख्ती

जोया चौराहे पर सड़क किनारे नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी सख्त चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने ऐसे वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था को बाधित होने से बचाया।

मोडिफाइड साइलेंसर और हूटर पर विशेष अभियान

मोडिफाइड साइलेंसर और हूटर के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए कुल 30 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इन वाहनों से उत्पन्न तेज आवाज को सड़क सुरक्षा और आमजन की शांति के लिए खतरा माना गया।

ओवरस्पीड वाहनों पर लेजर गन से निगरानी

यातायात पुलिस द्वारा स्पीड लेजर गन की मदद से ओवरस्पीड में चल रहे वाहनों की निगरानी की गई, जिसमें 50 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। इस तकनीकी निगरानी से तेज गति पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया गया।

यातायात पुलिस की जनता से अपील

अमरोहा यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें और हेल्मेट, सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के सघन अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित व व्यवस्थित बनाया जा सके।

सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता पर जोर

अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया। वाहन चालकों को समझाया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन केवल कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। पुलिस ने लोगों को तेज गति से वाहन न चलाने और निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी।

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Published on:

19 Apr 2026 08:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा पुलिस का बड़ा अभियान: मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेल्मेट और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

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