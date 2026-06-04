Amroha Crime: सोते हुए पिता के सिर में मारी गोली, अमरोहा में अब्बू के जुल्मों से तंग आकर बेटे ने कर दी हत्या, 3 गिरफ्तार

Son Kills Father Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गजस्थल गांव में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या की ऐसी साजिश रची, जिसने परिवार और गांव दोनों को हैरान कर दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि टेंट कारोबारी और आम के बागों के ठेकेदार रईस अहमद की हत्या उनके मंझले बेटे अयान ने अपने दो दोस्तों दीपांशु और दीपक के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया है।