26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अमरोहा

फरारी का अंत: 10 साल बाद इनामी आरोपी गिरफ्तार, जानिए कैसे अमरोहा पुलिस ने बिछाया जाल

Amroha News: वर्ष 2016 के अपहरण और पॉक्सो एक्ट मामले में 10 वर्षों से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी आरोपी को अमरोहा पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है।
3 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Jul 26, 2026

amroha police arrested 25000 reward accused

10 साल बाद इनामी आरोपी गिरफ्तार | Image - X/@amrohapolice

Amroha Crime News:अमरोहा पुलिस ने करीब एक दशक से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना बछरायूं पुलिस, सर्विलांस सेल और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में (26 जुलाई 2026) को आरोपी सोनू पुत्र रामकुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बछरायूं थाना क्षेत्र के चौखट गांव का निवासी है और साल 2016 में दर्ज नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट से जुड़े गंभीर मामले में लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने लंबे समय तक उसकी तलाश की, लेकिन वह बार-बार अपना ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। आखिरकार पुलिस की रणनीति और सटीक सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया।

2016 के अपहरण मामले से जुड़ा है पूरा मामला

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला साल 2016 का है। उस समय पीड़िता के पिता ने थाना बछरायूं में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 506 और 368 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच आगे बढ़ी तो इसमें एक अन्य आरोपी सविता देवी की भूमिका भी सामने आई। उसके खिलाफ पुलिस ने समय पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया, लेकिन मुख्य आरोपी सोनू लगातार फरार रहा। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी रहीं, लेकिन हर बार वह पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता था।

कानून से बचने की हर कोशिश हुई नाकाम

लगातार फरार रहने के कारण वर्ष 2017 में न्यायालय ने आरोपी सोनू के खिलाफ मनादी (Proclamation) और कुर्की वारंट जारी कर दिए थे। इसके बावजूद उसने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस ने मफरूरी की कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में भेज दिया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पहले उस पर 12 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया, लेकिन समय बीतने के साथ पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर घोषित इनाम बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया। इसके बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर बना रहा।

संयुक्त टीम ने ऐसे बिछाया गिरफ्तारी का जाल

अमरोहा पुलिस द्वारा वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। थाना बछरायूं पुलिस, सर्विलांस सेल और एसओजी टीम लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। इसी दौरान पुलिस को आरोपी सोनू के संभावित ठिकाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही टीम ने बिना देर किए इलाके की घेराबंदी कर दी। काफी सतर्कता और रणनीति के साथ की गई कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

पॉक्सो कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है मुकदमा

पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम, अमरोहा की अदालत में एसटी संख्या 719/2021 के तहत मुकदमा विचाराधीन है। करीब 10 वर्षों तक फरार रहने के कारण न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ने की उम्मीद है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

अमरोहा पुलिस का अभियान रहेगा जारी

अमरोहा पुलिस का कहना है कि जिले में वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जो भी आरोपी कानून से बचने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आधुनिक तकनीक, सर्विलांस और खुफिया तंत्र की मदद से फरार अपराधियों की लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

10 साल बाद गिरफ्तारी बनी बड़ी उपलब्धि

करीब एक दशक तक पुलिस और कानून से बचता रहा यह आरोपी आखिरकार अमरोहा पुलिस की संयुक्त टीम के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी से न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि चाहे अपराधी कितने भी समय तक फरार क्यों न रहे, कानून के हाथ अंततः उसे पकड़ ही लेते हैं।

रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी विवाद, आज छात्रों से मिलेंगे माता प्रसाद पांडे; प्रशासन हाई अलर्ट पर

ये भी पढ़ें
mata prasad pandey jauhar university rampur visit

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 08:42 pm

Published on:

26 Jul 2026 08:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / फरारी का अंत: 10 साल बाद इनामी आरोपी गिरफ्तार, जानिए कैसे अमरोहा पुलिस ने बिछाया जाल

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव: कस्बा चौकी प्रभारी हटाए गए, 9 पुलिसकर्मियों के तबादले

amroha sp transfer gajraula chowki incharge changed
अमरोहा

एक युवक से 3 बहनों की शादी मामले में नया मोड़: नाबालिग होने के दावा, बाल कल्याण समिति ने मांगी रिपोर्ट

Three Sisters Marriage
अमरोहा

Amroha News: पिता की अर्थी के सामने संपत्ति के लिए भिड़े बेटे, पूरी रात घर में रखा रहा शव; जानिए फिर क्या हुआ?

Amroha News, UP News, Property Dispute, Naugawan Sadat, Tigri Ganga Ghat, Crime News,अमरोहा समाचार, यूपी समाचार, संपत्ति विवाद, नौगावां सादात, तिगरी गंगा घाट
अमरोहा

अमरोहा में CM योगी का सख्त संदेश, बोले- माफिया मिट्टी में मिल चुके, अब अपराधियों की जगह जेल या जहन्नुम में

CM Yogi Adityanath
अमरोहा

कांस्टेबल पर शराब के नशे में कार दौड़ाने का आरोप! 2 को टक्कर मारने के बाद कई वाहन भी चपेट में आए, अमरोहा का वीडियो वायरल

amroha drunk constable hit two people car attempt to murder case viral video
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.