फरारी का अंत: 10 साल बाद इनामी आरोपी गिरफ्तार, जानिए कैसे अमरोहा पुलिस ने बिछाया जाल

10 साल बाद इनामी आरोपी गिरफ्तार | Image - X/@amrohapolice
Amroha Crime News:अमरोहा पुलिस ने करीब एक दशक से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना बछरायूं पुलिस, सर्विलांस सेल और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में (26 जुलाई 2026) को आरोपी सोनू पुत्र रामकुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बछरायूं थाना क्षेत्र के चौखट गांव का निवासी है और साल 2016 में दर्ज नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट से जुड़े गंभीर मामले में लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने लंबे समय तक उसकी तलाश की, लेकिन वह बार-बार अपना ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। आखिरकार पुलिस की रणनीति और सटीक सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला साल 2016 का है। उस समय पीड़िता के पिता ने थाना बछरायूं में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 506 और 368 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच आगे बढ़ी तो इसमें एक अन्य आरोपी सविता देवी की भूमिका भी सामने आई। उसके खिलाफ पुलिस ने समय पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया, लेकिन मुख्य आरोपी सोनू लगातार फरार रहा। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी रहीं, लेकिन हर बार वह पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता था।
लगातार फरार रहने के कारण वर्ष 2017 में न्यायालय ने आरोपी सोनू के खिलाफ मनादी (Proclamation) और कुर्की वारंट जारी कर दिए थे। इसके बावजूद उसने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस ने मफरूरी की कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में भेज दिया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पहले उस पर 12 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया, लेकिन समय बीतने के साथ पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर घोषित इनाम बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया। इसके बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर बना रहा।
अमरोहा पुलिस द्वारा वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। थाना बछरायूं पुलिस, सर्विलांस सेल और एसओजी टीम लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। इसी दौरान पुलिस को आरोपी सोनू के संभावित ठिकाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही टीम ने बिना देर किए इलाके की घेराबंदी कर दी। काफी सतर्कता और रणनीति के साथ की गई कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम, अमरोहा की अदालत में एसटी संख्या 719/2021 के तहत मुकदमा विचाराधीन है। करीब 10 वर्षों तक फरार रहने के कारण न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ने की उम्मीद है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
अमरोहा पुलिस का कहना है कि जिले में वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जो भी आरोपी कानून से बचने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आधुनिक तकनीक, सर्विलांस और खुफिया तंत्र की मदद से फरार अपराधियों की लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
करीब एक दशक तक पुलिस और कानून से बचता रहा यह आरोपी आखिरकार अमरोहा पुलिस की संयुक्त टीम के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी से न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि चाहे अपराधी कितने भी समय तक फरार क्यों न रहे, कानून के हाथ अंततः उसे पकड़ ही लेते हैं।
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