फरारी का अंत: 10 साल बाद इनामी आरोपी गिरफ्तार, जानिए कैसे अमरोहा पुलिस ने बिछाया जाल

Amroha Crime News:अमरोहा पुलिस ने करीब एक दशक से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना बछरायूं पुलिस, सर्विलांस सेल और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में (26 जुलाई 2026) को आरोपी सोनू पुत्र रामकुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बछरायूं थाना क्षेत्र के चौखट गांव का निवासी है और साल 2016 में दर्ज नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट से जुड़े गंभीर मामले में लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने लंबे समय तक उसकी तलाश की, लेकिन वह बार-बार अपना ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। आखिरकार पुलिस की रणनीति और सटीक सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया।