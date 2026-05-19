फिल्मी स्टाइल में रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया 2KM तक ट्रक, एक्सीडेंट के बाद भाग रहा था ड्राइवर, पीछा कर रही थी भीड़

रेलवे ट्रैक पर ड्राइवर ने दौड़ाया, PC- Patrika
प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक हैरतअंगेज और खतरनाक घटना सामने आई है। एक ट्रक चालक ने रेलवे ट्रैक पर ट्रक दौड़ाकर करीब दो किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अंत में ट्रक गिट्टियों में फंसकर रुक गया। इस घटना से रेल यातायात पूरे चार घंटे तक बाधित रहा और कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ।
घटना आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के नीमा गोपालपुर हाल्ट के पास की है। जानकारी के अनुसार, ढकवा पट्टी मार्ग पर तेज रफ्तार से जा रहा ट्रक किसी दुर्घटना के बाद भाग रहा था। पीछे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। जब ट्रक चालक नीमा गोपालपुर हाल्ट पहुंचा तो रेलवे फाटक बंद था और आगे सड़क पर भारी वाहन खड़े थे। खुद को घिरता देख चालक ने अचानक ट्रक को सड़क से उतारकर सीधे रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चालक ने ट्रक को ट्रैक पर दौड़ाते हुए करीब दो किलोमीटर की दूरी तय की। हालांकि आगे जाकर ट्रक रेलवे लाइन की गिट्टियों (ballast) में धंस गया और रुक गया। चालक तुरंत ट्रक छोड़कर पैदल फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ सका।
नीमा गोपालपुर हाल्ट के गेटमैन विजेंद्र कुमार पटेल ने तुरंत कोइरीपुर रेलवे स्टेशन को सूचना दी। रेलवे अधिकारियों, इंजीनियरिंग टीम और जेसीबी की मदद से ट्रक को ट्रैक से हटाया गया। इस दौरान लगभग चार घंटे तक रेल यातायात ठप रहा। तीन ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। बाद में रेल सेवा बहाल कर दी गई।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रक पर दिल्ली नंबर प्लेट लगी हुई है। ट्रक को कब्जे में लेकर जीआरपी (Government Railway Police) को सौंप दिया गया है। वाहन मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चालक किसी सड़क दुर्घटना के बाद भाग रहा था।
यह घटना रेलवे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। रेलवे ट्रैक पर वाहन चलाना बेहद खतरनाक है, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था। कोई ट्रेन उस समय ट्रैक पर नहीं थी, वरना बड़ा रेल हादसा हो सकता था।
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