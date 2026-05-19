फिल्मी स्टाइल में रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया 2KM तक ट्रक, एक्सीडेंट के बाद भाग रहा था ड्राइवर, पीछा कर रही थी भीड़

घटना आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के नीमा गोपालपुर हाल्ट के पास की है। जानकारी के अनुसार, ढकवा पट्टी मार्ग पर तेज रफ्तार से जा रहा ट्रक किसी दुर्घटना के बाद भाग रहा था। पीछे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। जब ट्रक चालक नीमा गोपालपुर हाल्ट पहुंचा तो रेलवे फाटक बंद था और आगे सड़क पर भारी वाहन खड़े थे। खुद को घिरता देख चालक ने अचानक ट्रक को सड़क से उतारकर सीधे रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया।