प्रतापगढ़ एनकाउंटर: मंदिर जाते युवक की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड

एक सप्ताह पहले अंतू थाना क्षेत्र के डुहिया महमदापुर गांव के रहने वाले 32 वर्षीय युवक पंकज शुक्ला ग्राम प्रधान के साथ मां संडवा चंडिका धाम मंदिर दर्शन के लिए बाइक से जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार हमलावरों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने पंकज शुक्ला की गर्दन पर गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने इस हत्या के मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इनमें विवेक पाण्डेय उर्फ ऋषिक पाण्डेय, उसके भाई विकास पाण्डेय, विपिन तिवारी और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं।