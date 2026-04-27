प्रतापगढ़ में लटकी मिली युवती की लाश, पूरे शरीर पर खरोंचने के निशान, रेप के बाद हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार सुबह एक 19 साल की युवती का शव आम के बगीचे में पेड़ से लटकता मिला। घर से महज 100 मीटर दूर हुई इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। शव के पास 20 मीटर दूर युवती के अंडरगारमेंट्स और चप्पल बिखरे पड़े थे। शरीर पर खून के निशान, गले-होंठों-पीठ पर खरोंच और दांत से काटने के स्पष्ट निशान मिले। मां ने रोते-बिलखते हुए आरोप लगाया कि बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाकर आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश की गई। इस मामले पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर करारा प्रहार किया है।